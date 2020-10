Meterhohe Rauchsäule über Industriegebiet nach Brand

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagvormittag in Weiden - hier hat es im Gewerbegebiet am Brandweiher in einer Reifenverwertungsfirma gebrannt. Wie Jürgen Meyer, der Leiter der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz mitteilt, fing ein Radlader in einer Halle Feuer.

Anwohner mussten Fenster und Türen schließen

Beim Versuch das Fahrzeug aus der Halle zu bringen, geriet Lagergut - also zerkleinerte Reifen - in Brand. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner von der Polizei gebeten, vorübergehend Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, die Warnung wurde aufgehoben. Die Feuerwehr muss jedoch noch restliche Glutnester löschen.

Ein Mensch erlitt einen Schock

Rund 70 Rettungskräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Bayerischem Roten Kreuz waren am Einsatzort, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Weiden. Der Fahrer des Radladers erlitt bei dem Brand einen Schock. Die Polizei geht derzeit von einem Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich aus. Näheres könne erst nach Abschluss der Löscharbeiten gesagt werden, so der Sprecher.

In den Betrieb hatte es bereits vor ein paar Tagen gebrannt. Hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro.