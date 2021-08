Meterhohe Flammen nach Autounfall in Fürth

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Fürth ist in der Nacht eine 25-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei krachte die junge Frau mit ihrem VW Polo in der Heilstättenstraße in vier geparkte Autos. Ihr Wagen fing sofort Feuer.

Unfallverursacherin nur leicht verletzt

Augenzeugen berichten von drei bis vier Meter hohen Flammen. Die 25-Jährige konnte sich noch rechtzeitig aus ihrem Auto befreien. Sie wurde mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen brannte völlig aus.

Ursache unklar

Auch die übrigen vier Fahrzeuge wurden beschädigt, zwei von ihnen fingen ebenfalls Feuer, ehe die Feuerwehr die Brände löschen konnte. Weitere Menschen waren aber nicht an dem Unfall beteiligt. Warum die junge Frau von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar.