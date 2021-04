vor 7 Minuten

Meterhohe Flammen: Feuer vernichtet 1.200 Kubikmeter Holz

Bei Deining im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz sind 1.200 Kubikmeter Holz, das für Hackschnitzel vorgesehen war, verbrannt. Wer oder was für das Feuer verantwortlich ist, weiß die Polizei noch nicht. Es werde in alle Richtungen ermittelt, heißt es.