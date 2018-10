vor 26 Minuten

Meterhohe Flamme über Münchsmünster

Eine meterhohe Flamme war am Samstagfrüh über dem Areal eines Chemieunternehmens in Münchsmünster im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm zu sehen. In dem Werk mussten Gase kontrolliert abgebrannt werden.