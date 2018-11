Metergroße Hohlräume unter einsturzgefährdetem Haus in Augsburg

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle veröffentlichte am Montagmittag die ersten Untersuchungsergebnisse. Der Grund für die Löcher unter dem Fundament des Wohnblocks ist unklar. Neben dem Haus verläuft ein Bach, der in der Vergangenheit auch unterhalb des Gebäudes war. Dann wurde der Teil des Stadtgrabens trockengelegt. In diesem Bereich ist nun der Grund weggesackt. Merkle schließt ein akutes Feuchtigkeitsproblem aus. Die Stadt will einen Abriss des 1899 gebauten Hauses vermeiden. Statiker sollen herausfinden, ob die Löcher aufgefüllt werden können.

Gebäude soll erhalten werden

In der Nacht zum Samstag hatte die Stadt 27 mitunter pflegebedürftige Senioren aus ihren Appartements geholt und über das Wochenende in einem Hotel untergebracht. Am heutigen Nachmittag werden sie begleitet von geschultem Personal in ein Altenstift umziehen. Auch vier Geschäftsleute mussten ihre Läden auf unbekannte Zeit schließen. Die Stadt hat angekündigt, dass sie für die verlorenen Umsätze entschädigt werden sollen.

Das Gebäude gehört einer Stiftung und wird von der Stadt verwaltet. Im Rahmen einer Sanierung sind Risse im Keller aufgefallen, die langsam größer geworden sind. Am vergangenen Donnerstag wurde deswegen der Boden geöffnet. Dabei wurden die Hohlräume entdeckt.

Weiterer Zeitplan noch unklar

Ein Krisenstab beschloss am Freitag die sofortige Sperrung des Gebäudes. Im Laufe der nächsten Woche hofft Merkle dann auf Informationen dazu, wie die Schäden behoben werden können, sodass umgehend mit der Sanierung begonnen werden kann. Oberstes Ziel sei es, dass die älteren Bewohner des Hauses und die Geschäftstreibenden so schnell wie möglich in das Haus zurückkönnen.