Meteorologen: Nach Hochwasser erneut Starkregen möglich

Nach dem Hochwasser in Folge von Dauerregen am vergangenen Freitag hat sich die Lage in großen Teilen Frankens entspannt. Aufatmen auch in den Landkreisen Bamberg und Forchheim und der Stadt Hof. Hier hatte Starkregen zu Überschwemmungen und voll gelaufenen Kellern geführt. Doch es könnte erneut zu Starkregen kommen.

Meteorologe erwartet erneut Starkregen

Die Regenpause könnte am Dienstag schon vorbei sein, sagt der BR-Wetterexperte Christian Lorenz. Über Franken wabere ein sogenanntes Höhentief. Je nach dem, wo sich dieses Tief hin verlagere, könnte es punktuell zu teils größeren gewittrigen Regenfällen kommen. Wo genau die Starkregen über Oberfranken niedergehen könnten, stehe noch nicht fest, so der BR-Wetterexperte.

Starkregen führte zu Überschwemmungen und vollgelaufenen Kellern

Betroffen von dem Starkregen Ende vergangener Woche war zum Beispiel der Landkreis Forchheim. In Hallerndorf das etwa 40 Kilometer flussabwärts von Neustadt an der Aisch liegt, kam die Hochwasserwelle erst am Samstagnachmittag an. Das Wasser sei innerhalb einer Stunde um mehr als einen Meter angestiegen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Es habe eine großflächige Überschwemmung gegeben. Das Wasser fließe sehr langsam ab, bis zum Montag habe es sich aber zumindest aus den bebauten Gebieten zurückgezogen.

In Hof war die Saale über die Ufer getreten

Im Landkreis Bamberg hatte der Starkregen zu zahlreichen Feuerwehr-Einsätzen geführt. In der Gemeinde Gerach war ein Stromverteilerkasten überflutet worden. Er musste vom Netz genommen werden. In Rattelsdorf waren Straßen überschwemmt und Keller vollgelaufen. Schlüsselfeld, Ebrach, Baunach und in Priegendorf bei Dorgendorf waren ebenfalls von Überschwemmungen betroffen. In der Stadt und im Landkreis Hof mussten die Feuerwehren rund 60 Mal ausrücken. Die Saale war über die Ufer getreten.