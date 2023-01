Metallindustrie: Auftragslage gut, aber es fehlen Arbeitskräfte

Die Stimmung in der Metall- und Elektroindustrie in Oberfranken ist stabil, aber auch von Unsicherheiten und Vorsicht geprägt. Das ist das Ergebnis der Winter-Konjunkturumfrage der oberfränkischen Arbeitgeberverbände, die am Donnerstag in Coburg vorgestellt wurde.

Materialmangel und hohe Energiepreise

Laut Thomas Kaeser, dem Vorsitzenden der Region Oberfranken-West, bewerten 56 Prozent der befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage als gut und besser als im Vergleich zum Sommer des vergangenen Jahres. Ein Hauptproblem bleibe hingegen der Mangel an Rohstoffen und Material. Mehr als die Hälfte der Betriebe in der Metall- und Elektrobranche leide unter mittelmäßigen bis starken Beeinträchtigungen durch den Materialmangel. Hohe Preise bei Vorprodukten, in der Logistik, bei Rohstoffen und Energie und eine Abschwächung der Auftragslage wirkten sich zudem negativ auf die Geschäftserwartungen der Unternehmen aus, so Kaeser.

Zuwanderung von Fachkräften leichter machen

Sorgen bereitet weiterhin auch der Fach- und Arbeitskräftemangel. Alle befragten Unternehmen in Oberfranken sind nach Angaben der Arbeitgeberverbände davon in der Produktion beeinträchtigt. Fast die Hälfte der Unternehmen wolle 2023 zusätzliches Personal einstellen, sagt Kaeser. Er rechnet bis Jahresende mit etwa 700 neuen Stellen. Um das Personalproblem langfristig zu decken, brauche es aber eine erleichterte Zuwanderung von Fachkräften. Deshalb begrüße er die aktuellen Entwicklungen bei der gesetzlichen Anpassung der Fachkräftezuwanderung, so Kaeser.