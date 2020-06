Metallfirma Bader schließt wohl Standort in Senden

Günther Frey, der erste Bevollmächtigter der IG-Metall Neu-Ulm/Günzburg, hat dem Bayerischen Rundfunk bestätigt, das die Metall-Firma Bader ihren Standort in Senden wohl schließen muss. Die Neu-Ulmer Zeitung hatte zuvor darüber berichtet. Im Insolvenzverfahren der Firma, das laut Frey seit Ende 2019 läuft, seien nur noch Bieter übrig geblieben, die alle den Standort in Senden nicht weiter betreiben wollen, sondern stattdessen nur noch auf das Werk in Babenhausen, im Landkreis Unterallgäu setzen.

Einige der Bader-Beschäftigten in Senden arbeitet künftig in Babenhausen

Diese Woche soll laut Frey entschieden werden, welcher Investor den Zuschlag bekommt. Über 80 Mitarbeiter haben vor Beginn der Insolvenz bei Bader in Senden gearbeitet. Nach den momentanen Plänen sollen 20 nach Babenhausen übernommen werden, sowie 12 Auszubildende. Die Firma Bader stellt unter anderem große Schutzabdeckungen für Maschinen her.