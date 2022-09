Metall- und Elektroindustrie wirbt mit Infotruck um neue Azubis

Seit Dienstag steht ein Infotruck der Metall- und Elektroindustrie an der Wallburg-Realschule in Eltmann im Landkreis Haßberge. Wie die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände mitteilten, können Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zehn den Infotruck besuchen.

Ausbildung in Metall- und Elektroindustrie

Ziel der Berufsinformationsveranstaltung ist es, die Jugendlichen für eine Ausbildung in der Metall- und Elektroindustrie zu begeistern. Dazu zählen beispielsweise Berufsbilder in den Bereichen Elektronik, Fachinformatik und Mechatronik. Insgesamt gibt es rund 40 Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie.

Der Infotruck hat eine zweigeschossige Präsentationsfläche mit etwa 80 Quadratmetern. Dort können die Jugendlichen neueste Multimedia-Anwendungen, Roboter und Experimentierstationen entdecken. Sie programmieren beispielsweise unter Anleitung eine computergesteuerte CNC-Fräsmaschine und fertigen selbstständig ein Werkstück an.

Freie Lehrstellen in der Region

Ein "BerufeScout" auf einem Touch-Monitor erklärt wichtige Inhalte zu den Metall- und Elektroindustrie-Berufen. Zudem zeigt der "BerufeScout" das Ausbildungsangebot sowie freie Lehrstellen in regionalen Unternehmen.

Gleichzeitig kann sich der interessierte Nachwuchs direkt mit den Betrieben austauschen, die sich am Truck-Einsatz beteiligen. So wird beispielsweise am Mittwoch einer der Leiter der Ausbildungswerkstatt der Fränkischen Rohrwerke aus Königsberg im Landkreis Haßberge vor Ort sein.

Frauenanteil soll größer werden

Den bayerischen Metall- und Elektroarbeitgebern ist es ein besonderes Anliegen, den Anteil der Frauen zu erhöhen. Dieser liegt derzeit bei rund 25 Prozent der Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Darum sollen verstärkt Mädchen für eine Karriere gewonnen werden.

Der Infotruck steht bis einschließlich Freitag in Eltmann. Seine nächste Station wird die Firma WILO SE im oberfränkischen Hof sein. Das Projekt, bei dem mehrere Infotrucks beteiligt sind, gibt es deutschlandweit seit 2004. Sie waren zusammengerechnet in Bayern rund 2.800 Tage im Einsatz. Circa 194.000 Personen besuchten sie. Insgesamt touren derzeit zehn Trucks durch die Bundesländer.