Metall- und Elektroindustrie: "Aufschwungskiller" Materialmangel

Die Stimmung in der unterfränkischen Metall- und Elektroindustrie ist verhalten. Das zeigt die Winter-Konjunkturumfrage des Branchenverbands zur konjunkturellen Lage der Unternehmen. Demnach sind die Erwartungen für die kommenden Monate ähnlich verhalten wie im Sommer: Frühestens in der zweiten Jahreshälfte rechnen die Unternehmen mit einer stärkeren Dynamik. "Der Materialmangel entwickelt sich zum Aufschwungskiller", fasst Ingrid Hunger, Vorsitzende des Vorstands der bayme vbm Region Main und Spessart zusammen. In Summe erwarte man daher im Jahresdurchschnitt nur ein leichtes Produktionsplus.

Unternehmen sind eher pessimistisch

Laut Umfrage hat sich die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage im Inland gegenüber dem Sommer um ein knappes Drittel verschlechtert. Die Salden liegen für das Auslandsgeschäft bei 52,9 Prozent. Die Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf sind mit plus 11,5 Prozent verhalten optimistisch, im Sommer waren es noch 12,1 Prozent. Deutlich gesunken sind die Erwartungen für das Auslandsgeschäft von plus 17,3 Prozent im Sommer auf jetzt plus 7,6 Prozent.

Firmen klagen über Lieferengpässe

Hauptgrund für die zurückhaltende Stimmung seien die Lieferengpässe und der daraus resultierende Materialmangel. Laut Umfrage können fast 97 Prozent der unterfränkischen Unternehmen ihre Aufträge dadurch nicht abarbeiten. 29 Prozent geben an, dadurch schwer beeinträchtigt zu sein. 27 Prozent erwarten im zweiten Halbjahr eine Entspannung, der Rest frühestens 2023.

Investitionen eher nicht vorgesehen

Auch bei den Investitionsplänen sind die unterfränkischen Unternehmen der Metall-und Elektroindustrie zurückhaltend. Rund 30 Prozent will die Investitionen in den kommenden Monaten erhöhen. Die Unternehmen zeigen sich auch vorsichtig bei ihren Produktionsplänen: 33 Prozent wollen im ersten Halbjahr 2022 mehr produzieren, im Sommer hatte noch mehr als die Hälfte diesen Plan. Mit einem Produktionsrückgang rechnen vier Prozent der Unternehmen. Neben dem Materialmangel sei auch die Omikron-Welle und der dadurch verbundene Ausfall der Arbeitskräfte ein Problem.

500 neue Stellen geplant

Besser sieht es bei den Beschäftigungsplänen aus. Jedes zweite Unternehmen plane wieder mehr Menschen einzustellen, nur knapp ein Prozent will Stellen abbauen, so Hunger. Allerdings erschwere der Fachkräftemangel die Situation. Geplant sind aber laut Umfrage 500 neue Stellen im Laufe dieses Jahres. "Damit werden zum Ende 2022 in der unterfränkischen Metall-und Elektroindustrie gut 90.000 Personen beschäftigt sein. Das sind gut 3.000 weniger als zum Höchststand im Jahr 2019", so Hunger.

"Die wirtschaftliche Lage ist von Unsicherheit geprägt."

Die Ertragslage der Unternehmen im vergangenen Jahr sei insgesamt gut, aber differenziert. 43 Prozent konnten eine Nettoumsatzrendite von vier Prozent oder mehr erzielen. Gut ein Viertel befinde sich aber im kritischen Bereich, das heißt von einer Rendite von weniger als zwei Prozent. 13 Prozent der Unternehmen machten Verluste, weitere sieben Prozent schrieben eine schwarze Null. Das Fazit der Vorsitzenden des Vorstands der bayme vbm Region Main und Spessart, Ingrid Unger: "Die wirtschaftliche Lage ist von Unsicherheit geprägt, die Risiken sind groß, insbesondere was den weiteren Pandemieverlauf und die Materialkosten angeht."