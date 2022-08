Metall- und Elektrobranche: Lage angespannt und unsicher

Die Stimmung in den mittelfränkischen Metall- und Elektrobetrieben ist angespannt bis pessimistisch. Bei der Sommer-Konjunkturumfrage der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände befürchtete fast jedes zweite mittelfränkische Unternehmen (44 Prozent) beim Inlandsgeschäft eine Verschlechterung der Lage. Nur etwa vier Prozent gehen davon aus, dass sich die geschäftliche Lage im zweiten Halbjahr 2022 verbessert. "Das Kernproblem ist der massive Mangel an Rohstoffen, Material und Vorprodukten", sagte Jens Böhlke, Mitglied des Regionalvorstands im Arbeitgeberverband. Demnach fehlen in der Branche vor allem Elektrobauteile, Halbleiter und Chips. Aber auch Stahl sei Mangelware, heißt es beim Arbeitgeberverband.

Erdgas ist Energielieferant und Rohstoff

Der drohende Gas-Stopp hänge außerdem "wie ein Damoklesschwert" über der Branche, so Böhlke. Die Situation werde dadurch verschärft, dass einige Metall- und Elektrobetriebe Erdgas nicht nur als Energieträger sondern auch als Rohstoff benötigen. "Wir müssen jede Energiequelle nutzen", sagte Arbeitgebervertreter Böhlke weiter und forderte die Politik auf, auch eine Weiternutzung der Kernenergie "ideologiefrei zu prüfen". Laut Böhlke ist es derzeit schwierig zu prognostizieren, was im Fall eines Gas-Lieferstopps passiere. Für einen kompletten Energieausfall seien die wenigsten Unternehmen gerüstet. Auch die Frage, wie viel Vorwarnzeit es im Zweifelsfall gebe, sei ungeklärt.

Auftragsbücher sind voll

Die Sommer-Konjunkturumfrage zeigte auf der anderen Seite auch, dass die Auftragsbücher der mittelfränkischen Metall- und Elektrobetriebe weiterhin gut gefüllt sind. Die Aufträge könnten aber aufgrund des Materialmangels und der gestiegenen Rohstoffkosten nicht abgearbeitet werden.

Beschäftigtenzahl steigt

Trotz der schwierigen Lage und der schlechten Aussichten will aber kaum ein Unternehmen Personal entlassen, denn Fachkräfte sind schwer zu bekommen. Eine hohe Krankheitsquote durch stark steigende Corona-Fallzahlen verschärfe den bestehenden Arbeitskräftemangel, hieß es bei den Arbeitgeberverbänden. Einige Firmen wollen sogar neue Mitarbeitende einstellen. Die Arbeitgeberverbände rechnen damit, dass in den mittelfränkischen Betrieben der Metall-und Elektroindustrie bis zum Jahresende 129.500 Menschen beschäftigt sein werden, 1.500 mehr als im Moment.