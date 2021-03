Metall und Elektro: Oberfränkische Betriebe im Warnstreik

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie steht seit der vergangenen Nacht einmal mehr in den Schlagzeilen. Auch in Oberfranken ruft die IG Metall heute die Beschäftigten von zwei Betrieben zu Warnstreiks auf. Bei Siemens in Bayreuth und bei Klubert und Schmidt in Pottenstein sollen die Mitarbeiter eine Stunde früher als üblich nach Hause gehen.

Ansammlungen von Beschäftigten soll vermieden werden

Wegen Corona sollen die Warnstreiks in Form von sogenannten Schichtschluss-Aktionen durchgeführt werden, sagte ein Sprecher der IG Metall Oberfranken auf Nachfrage des BR. Größere Ansammlungen, wie sonst bei Warnstreiks üblich, sollen so verhindert werden.

23 Betriebe in Bayern beteiligen sich am Warnstreik

Aufgefordert zu den Schichtschluss-Aktionen sind Beschäftigte des Automobilzulieferers Klubert und Schmidt in Pottenstein im Landkreis Bayreuth und die Belegschaft von Siemens in Bayreuth. Bayernweit sollen sich nach Angaben der IG Metall 23 Betriebe an den Warnstreiks beteiligen.

"Die Arbeitgeber haben den Widerstand der Beschäftigten und die Warnstreiks provoziert. Sie wollen eine Nullrunde und greifen Tarifstandards an. Wir hingegen wollen Beschäftigungssicherung und Kaufkraftstärkung fair miteinander verbinden." Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern

Der Grund für den Warnstreik ist ein Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie. In der für Bayern wichtigsten Branche sind rund 840.000 Menschen beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Geld, gesicherte Arbeitsplätze durch verkürzte Arbeitszeiten mit Teillohnausgleich und Arbeitsplatzsicherheit trotz digitalen Umbaus.

"Viele Unternehmen kämpfen darum, ihre Produktion überhaupt aufrecht erhalten zu können. Wenn jetzt auch noch Warnstreiks dazukommen, dann ist das absolut kontraproduktiv und hilft überhaupt nicht, sondern verschärft die Situation." Angelique Renkhoff-Mücke, Bayerische Metall-Arbeitgeber

Die Arbeitgeber bieten stattdessen ein Einkommensplus erst für das kommende Jahr und sie wollen Betrieben, die sich wegen der Corona-Pandemie oder der Krise der Automobilindustrie in schwieriger Lage befinden, ermöglichen, vom Flächentarif abzuweichen.

IG Metall kündigt weitere Aktionen an

Am Verhandlungstisch kam es bislang zu keiner Annäherung.Die Friedenspflicht endete in der Nacht zum Dienstag 2. März. Die Aktionen sollen die Woche über fortgesetzt werden. Mehr will Bayerns IG-Metall-Chef Johann Horn noch nicht verraten. Nur soviel: sie würden mächtig werden.