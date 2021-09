Metall-Anschlag auf Maishäcksler - hoher Schaden

In einem Maisfeld bei Galching, einem Ortsteil von Schmidmühlen im Landkreis Amberg-Sulzbach, hat ein unbekannter Täter einen Anschlag auf eine Erntemaschine verübt.

50.000 Euro Sachschaden an Maishäcksler

Beim Abernten des Maises gab es plötzlich einen lauten Knall. Der Fahrer des Maishäckslers stellte daraufhin fest, dass am Mais mehrere Metallteile angebracht und mit Isolierband fixiert waren. Diese beschädigten die Messer der Maschine. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

Gefahr auch durch herumfliegende Metallteile

Metallteile in Maisfeldern zu verstecken, kann ernste Folgen haben: Bei der Ernte geraten die Teile in die Erntemaschinen. Dadurch kann es nicht nur zu hohem Sachschaden kommen, sondern es besteht auch Verletzungsgefahr, wenn das Metall bricht und Teile wie Geschosse wieder aus der Maschine geschleudert werden. Die Hersteller haben zwar inzwischen in neue Maschinen Metalldetektoren eingebaut, die den Häcksler stoppen, bevor das Metall hineingerät. Doch nicht immer werden alle Fremdkörper rechtzeitig erkannt.