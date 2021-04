Messstelle zählt Radler auf dem Biberttalradweg

Wenn Radfahrer auf dem Biberttalweg bei Leichendorf im Landkreis Fürth unterwegs sind, werden sie von nun an automatisch erfasst. Über im Boden eingelassene Induktionsschleifen kann ab sofort ermittelt werden, wie viele Menschen den Radweg nutzen. Zudem registriert die Messstelle, in welche Richtung die Radfahrerinnen und Radfahrer unterwegs sind, teilt der Landkreis Fürth mit.

Verlängerung des Radschnellwegs Richtung Nürnberg geplant

Die Daten seien sinnvoll, um über die kontinuierliche Entwicklung des Radverkehrs an bestimmten Stellen Bescheid zu wissen, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Der Standort auf dem Biberttalradweg in Richtung Wintersdorf sei auch mit Blick auf die geplante Verlängerung als Radschnellweg in Richtung Nürnberg sinnvoll.

Landkreis Fürth ist fahrradfreundliche Kommune

Gefördert wurde die insgesamt knapp 9.000 Euro teure Dauerzählstelle vom Bayerischen Verkehrsministerium mit einer Prämie für fahrradfreundliche Kommunen. Der Landkreis Fürth ist nach eigenen Angaben seit 2016 als fahrradfreundlicher Landkreis zertifiziert. Aktuell sei die Zählstelle noch in der Testphase.