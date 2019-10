Messstation Haidmühle: Vertreter der Vereinten Nationen zu Gast

Wenn irgendwo auf der Welt Nukleartests durchgeführt werden und Atombomben explodieren, dann zeichnet die Messstation in Haidmühle (Lkr. Freyung-Grafenau) diese Erschütterung auf. Von 2017 bis 2018 wurde die Station nach 27 Jahren erstmals grundlegend modernisiert. Kabel auf einer Länge von 22 Kilometern wurden im Wald rund um den Sulzberg neu verlegt. Jetzt kommen rund 40 Diplomaten sowie Repräsentanten von Ständigen Vertretungen bei den Vereinten Nationen in Wien nach Haidmühle, um sich diese Messanlage anzuschauen.

Zuletzt Nordkoreas Atomtests aufgezeichnet

Sie umfasst zwei Stationen: Eine seismologische Station, die kleinste Bodenbewegungen messen und so unterirdische Kernexplosionen lokalisieren kann. Sie zeichnete zuletzt alle sechs von Nordkorea durchgeführten Atomtests zwischen 2006 und 2017 auf. Und eine Infraschallstation. Sie misst für das menschliche Ohr nicht mehr als Schall wahrnehmbare Luftdruckschwankungen. Zuletzt registrierte sie den Ausbruch des italienischen Vulkans Stromboli im Juli 2019.

Messort muss nahezu ohne Störquellen sein

Auf den ganzen Globus verteilt, gibt es 321 Station dieser Art. Sie sind immer dort, wo es so gut wie keine anderen Störquellen gibt. Zum Beispiel auch in der Antarktis. Die Daten aller Stationen werden im Internationalen Datenzentrum bei den Vereinten Nationen in Wien gesammelt, analysiert und archiviert.

Internationaler Vertrag gegen Atomwaffentests

Seit 1966 gibt es einen internationalen Vertrag, der es Ländern verbietet, Kernwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser durchzuführen. Dieser Kernwaffenteststoppvertrag soll verhindern, dass es überall auf der Welt Atomwaffen gibt. 44 Staaten besitzen bereits Atomwaffen.

Von diesen 44 Staaten fehlen bis heute drei Unterschriften: Indien, Pakistan und Nordkorea haben das Abkommen nie unterzeichnet. Fünf Länder haben den Vertrag zwar unterschrieben, aber nicht ratifiziert. In Ägypten, China, im Iran, in Israel, und in den USA ist dieser Vertrag also faktisch nie in Kraft getreten.