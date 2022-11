Grundwasser: Grundwasser-Messungen in Augsburg

Das Bayerische Landesamt für Umwelt und die Technische Universität München untersuchen ab heute für mehrere Tage den Untergrund Augsburgs und des Lechtals. Ziel ist es, das Grundwasser möglichst genau zu erfassen.

Dreidimensionale Modelle des Grundwassers

Dafür untersuchen die Geowissenschaftler das Grundwasser an mehreren Tausend Messstellen und Brunnen: In welcher Tiefe befindet es sich? Wohin strömt es? Und welche Temperatur hat es? Mit all diesen Informationen sollen dreidimensionale Modelle des Grundwassers entstehen.

Welche Möglichkeiten für Geothermie gibt es?

Auf deren Grundlage könnten künftig Brunnenbau und Tiefbau erfolgen und die Möglichkeiten von Geothermie ausgelotet werden. Es geht darum, das Grundwasser zu schützen und möglichst nachhaltig zu nutzen.

Breite Unterstützung für Forschungsprojekt

Die Geowissenschaftler werden unterstützt durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, die Stadt Augsburg, die Stadtwerke Augsburg und Königsbrunn sowie durch örtliche Wasserversorger. Die Forschungsarbeiten werden vom Bayerischen Staatministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert. Erste Ergebnisse der Datenanalyse werden für die zweite Jahreshälfte 2023 erwartet.