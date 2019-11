Messie-Hotline in Geldnot

Wenn jemand anruft, ist es dringlich. Die Betroffenen melden sich oft im letzten Augenblick und fragen: Morgen kommt der Vermieter, muss ich ihn hineinlassen? Was kann ich gegen eine Räumungsklage tun? Bei der Bayerischen Messie-Hotline kennt man solche Anfragen. Drei Mitarbeiter beraten anonym und kostenfrei. Das Hilfetelefon gehört zum gemeinnützigen Verein H-Team, der in Not geratene Menschen unterstützt. Nicht nur Betroffene und Angehörige rufen hier an, sondern auch Fachleute, die um Rat fragen wollen: Sozialarbeiter und Pflegekräfte, gesetzliche Betreuer und sozialpsychiatrische Dienste.

Projekt mit Finanzierungslücke

In dieser Form ist die Hotline einzigartig in Deutschland: Das gemeinnützige Projekt trägt "Bayern" zwar im Namen, doch es richtet sich explizit bundesweit an Betroffene. Auch einige Firmen bieten Beratungstelefone für Messies an, doch dahinter steckt meist ein kommerzielles Interesse, etwa im Bereich Entrümpelung. Selbsthilfegruppen werden meist von Ehrenamtlichen geschultert.

Doch die Hotline steckt in Finanzierungsschwierigkeiten. Dabei sind die Kosten dafür vergleichsweise bescheiden: Sie belaufen sich auf rund 20.000 Euro im Jahr. Bezahlt werden damit das Personal (drei Mitarbeiter teilen sich eine Viertelstelle), die Räumlichkeiten und Telefonkosten.

Das Spendensammeln ist zäh

Dem Verein fällt es schwer, Spenden für das Projekt einzutreiben. Stiftungen und Unternehmen hätten wenig Interesse. Auch bei Privatpersonen sei die Spendenbereitschaft nicht sehr hoch. Viele Menschen hätten Vorurteile über psychische Erkrankungen. "Wenn das Ganze dann auch noch mit dem Thema Unordnung, Chaos oder Schmutz zu tun hat, ist die Bereitschaft spontan nicht so hoch, den Geldbeutel zu öffnen", sagt Wedigo von Wedel, Geschäftsführer beim H-Team. Der Verein hat schon mehrere Crowdfunding-Aktionen gestartet, bislang mit mäßigem Erfolg.

"Für Messies geht der Geldbeutel nicht so auf wie für Kinder und Tiere." Wedigo von Wedel, Geschäftsführer im H-Team e.V.

Förderung durch Gesundheits- und Sozialministerium ausgelaufen

Schon das Vorläuferprojekt, das "Messie-Hilfe-Telefon", stand einmal kurz vor dem Aus. Die Verantwortlichen veränderten das Konzept ein wenig – und bekamen für die "Bayerische Messie-Hotline" ab August 2017 eine Förderung vom Bayerischen Gesundheits- und vom Sozialministerium. Dabei trugen die Ministerien etwa die Hälfte der Kosten. Geplant war das als Anschubfinanzierung – also als Finanzspritze, damit das Projekt auf die Füße kommt - nicht als langfristige Hilfe. Die bisherige Förderung lief Ende 2018 aus.

"Wir fallen immer durch die Zuständigkeitsraster"

Dass die Finanzierung so schwierig ist, sieht man bei der Hotline auch als strukturelles Problem. Das fängt bei der Zuständigkeit an. Fällt das Phänomen Messie in den Gesundheitsbereich? Pathologisches Sammeln ist in Deutschland bislang keine anerkannte eigenständige Krankheit. Außerdem bieten die Berater der Hotline keine Therapie, sondern handfeste Sozialarbeit: Angesichts von Räumungsklagen will man etwa den Verlust der Wohnung verhindern. Also doch eher im Sozialen angesiedelt? Doch Aufräum-Hilfen und Streitschlichten mit dem Vermieter bekämpfen nur die Symptome, nicht aber die Ursachen hinter der Störung.

Wer ist zuständig für eine bundesweite Hotline, die Bayern im Namen trägt und in München sitzt? "Wir fallen immer durch die Zuständigkeitsraster", sagt von Wedel. Für die Vermeidung von Obdachlosigkeit – darum geht es häufig bei der Messie-Hotline – sind die Kommunen zuständig. Mit der Stadt München gibt es bereits eine Kooperation, die neben Reinigung und ambulantem Wohntraining auch Beratung für Messies beinhaltet. Das bundesweite Vorgängerprojekt konnte die Stadt München bei der Anfrage 2016 aber nicht fördern – das wäre grundsätzlich nur möglich gewesen, "wenn die bezuschusste Maßnahme auf Zielgruppen in München ausgerichtet ist".

Vom Bundesgesundheitsministerium heißt es auf Anfrage, die Länder seien zuständig. Doch von Wedel vermutet, dass auch die Landesministerien kaum dafür offen seien. Um Förderung angefragt habe man zwar nicht, "ein gemeinnütziger Verein, der in Bayern angesiedelt ist, tut sich schwer, in anderen Bundesländern einfach einen Antrag zu stellen", sagt von Wedel. Außerdem sei das wegen des Aufwands einfach zu teuer.

Dass das bayerische Gesundheits- und Sozialministerium das Messie-Telefon zeitweise gefördert hat, nennt er eine "positive Ausnahme". Doch auch das war keine langfristige Perspektive. Ob und wie eine Förderung durch die öffentliche Hand möglich ist, darum ringt der Verein gerade.

Die Zukunft des Angebots ist ungewiss

Wie ist mit dem Projekt weiter geht, ist nicht klar. Der Verein darf damit kein Defizit machen. Einfach Ehrenamtliche an die Telefone zu setzen, um Kosten zu sparen – das funktioniert nicht, da die Berater viel Fachwissen brauchen. Vielleicht werden erst einmal die Sprechstunden gekürzt, so von Wedel. Nach Möglichkeit will man die Hotline trotzdem weiter bundesweit halten.

"An vielen Orten gibt es keine Beratungsangebote, und es entspricht nicht unserer Grundhaltung, Anrufern zu sagen, wir sind für Sie nicht zuständig." Wedigo von Wedel, Geschäftsführer im H-Team e.V.

Wenn die Finanzierung nicht gestemmt wird, könnten Ratsuchende unter der Nummer irgendwann die Ansage hören: Mangels ausreichender Finanzierung nicht erreichbar.