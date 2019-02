Messerstecherei in Waldkraiburg: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Seit dem Vormittag muss sich ein 23-jähriger nigerianischer Asylbewerber unter anderem wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Vergangenen Sommer, als es in der Erstaufnahmeeinrichtung in Waldkraiburg zu großen Tumulten gekommen war, soll er mehrere Personen mit einem Messer attackiert haben. Zu Beginn der Verhandlung stellte er den Sachverhalt allerdings völlig anders dar.

Plötzlich hatte er das Messer in der Hand

Nicht er habe mehrere Bewohner der Asylunterkunft angegriffen, sagte der 23-Jährige zu Prozessbeginn. Vielmehr sei ein anderer mit einem Messer in der Tasche auf ihn zugekommen und habe gerufen: "Ich werde dir dein Blut zeigen." Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen. Am Ende, so der Angeklagte, habe er das Messer in der Hand gehabt. Er habe aber niemanden verletzen wollen.

Staatsanwaltschaft: Täter hat auf einige Männer eingestochen

Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Angeklagte gedroht habe: "Ich werde euch töten. Ich brauche Blut." Daraufhin habe er mit einem Messer auf mehrere Männer eingestochen. Der Tatvorwurf: versuchter Mord, versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung.

Angespannte Stimmung in der Asylunterkunft

Die Stimmung in der Waldkraiburger Asylunterkunft war schon zuvor äußerst angespannt. Dem Angeklagten zufolge hatten mehrere Bewohner zwei Tage vorher gestritten, weil ein Kühlschrank aus einem Zimmer gestohlen worden sei. Er habe schlichten wollen. Als dann die Regierung von Oberbayern sämtliche Kühlschränke aus der Einrichtung entfernen ließ, sei der Streit erneut aufgeflammt. Den genauen Sachverhalt sollen nun aufwändige Zeugenvernehmungen ans Licht bringen. Insgesamt sind bisher vier Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Anfang April fallen.

Asylantrag des Nigerianers wurde abgelehnt

Der Angeklagte war vor gut einem Jahr nach Deutschland gekommen. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er sollte nach Italien zurückgeschickt werden. Vor dieser Auseinandersetzung hatte es am selben Tag bereits Randale in der Asylunterkunft gegeben. Die mutmaßliche Anführerin, eine 24-jährige Nigerianerin, wurde deshalb vergangenen November zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.