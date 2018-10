Messerstecherei in Coburg: Toter wurde identifiziert

Der Mann, der vor mehr als zehn Tagen an den Folgen einer Messerstecherei in Coburg gestorben war, ist nun identifiziert worden. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 34-jährigen Mann aus Polen. Ein Arbeitskollege hatte sich nach der Öffentlichkeitsfahndung am Montag bei der Polizei gemeldet und konnte den Mann zweifelsfrei identifizieren.

Mann schwer verletzt in der Coburger Innenstadt gefunden

Passanten hatten den zunächst Unbekannten am 13. Oktober schwer verletzt in der Coburger Innenstadt gefunden. Kurze Zeit später war er im Krankenhaus verstorben. Weil niemand das Opfer kannte, wandte sich die Polizei über die Medien und die sozialen Netzwerke an die Öffentlichkeit. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg dauern an. Der 33-jährige Tatverdächtige ist weiterhin in Untersuchungshaft.