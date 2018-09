Messerstecherei in Bayreuther Innenstadt

Nach ersten Ermittlungen waren am Samstagabend mehrere junge Männer gegen 20.00 Uhr im Bereich der Bayreuther Fußgängerbrücke zwischen dem Rotmain-Center und der Spitalgasse aneinander geraten. Dabei habe ein 18-Jähriger einen 19-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich am Bauch verletzt, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der oberfränkischen Polizei und der Staatsanwaltschaft Bayreuth. Das Opfer brach zusammen. Passanten riefen den Rettungsdienst, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch eine Notoperation konnten die Ärzte sein Leben retten. Er ist auf dem Weg der Besserung.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Polizisten konnten den Tatverdächtigen gegen 21.30 Uhr an einer Tankstelle in der Hindenburgstraße festnehmen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt jetzt gegen den 18-jährigen Mann aus Afghanistan wegen versuchten Totschlags. Der Grund für den Streit ist bislang nicht bekannt.