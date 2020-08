Messerstecherei in Bamberger Bäckerei

Bei einem Messerangriff in einer Bäckerei in Bamberg ist am Morgen ein Mensch schwer verletzt worden. Das hat die Polizei in Oberfranken dem BR bestätigt. Weitere Details will die Polizei derzeit nicht nennen.

Details zur Tat in Bamberger Bäckerei am Nachmittag

Es laufen Ermittlungen vor Ort. Am Nachmittag sollen dann Einzelheiten zu dem Angriff bekannt gegeben werden, so die Polizei. Zu der Tat soll es in einer Bäckerei am Troppauplatz gekommen sein.

Augenzeugen beobachten Festnahme

Augenzeugen berichten, dass die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen hat. Die Hintergründe des Messerangriffs sind bisher völlig unklar.