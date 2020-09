Messerstecherei in Augsburg: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Freitagabend ging in der Augsburger Einsatzzentrale ein ungewöhnlicher Notruf ein. Ein 19-Jähriger hatte ihn abgesetzt, der sich mit schweren Stichverletzungen aus dem Stadtteil Oberhausen meldete. Dann riss der Kontakt ab. Passanten eilten dem Jugendlichen zu Hilfe und riefen den Notarzt. Der 19-Jährige wurde in einer Klinik notoperiert und ist außer Lebensgefahr. Tagelang hat die Polizei nach dem Täter gesucht - jetzt hat sie einen Verdächtigen festgenommen.

Tatverdächtiger nach Messerstecherei in Augsburg in U-Haft

Der 15-Jährige ist inzwischen in Untersuchungshaft - wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Er hatte am Freitagabend das spätere Opfer in Oberhausen getroffen. Die Ermittler befragten den 19-Jährigen und bekamen so Hinweise auf den Tatverdächtigen.

Grund für Messerstecherei war wohl Diebstahl

Die Jugendlichen waren offenbar in einen Streit geraten, der dann aus dem Ruder lief. Der 15-Jährige soll den anderen lebensbedrohlich verletzt haben. Die Auseinandersetzung hatte sich laut Polizei vermutlich daran entzündet, dass der 19-Jährige zuvor bestohlen worden war und den 15-Jährigen zur Rede stellen wollte.