Messerstecher von Würzburg noch nicht ausführlich vernommen

Seit der Messerattacke von Würzburg mit drei Todesopfern sind mittlerweile mehr als sieben Wochen vergangen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilt, haben die Ermittler den Tatverdächtigen bisher noch nicht ausführlich vernommen. Unter anderem sei es wegen des psychisch schlechten Zustandes des Somaliers nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher des LKA.

Gutachten über den Angreifer wird erstellt

Derzeit arbeiten zwei Sachverständige an einem psychiatrischen Gutachten über den Migranten, der bei seiner Attacke auf Passanten nach bisheriger Einordnung der Ermittler womöglich schuldunfähig war. Wann dazu mit ersten Erkenntnissen zu rechnen ist, konnte der LKA-Sprecher noch nicht abschätzen. Der Messerstecher ist derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Unklar ist, ob religiöse Überzeugungen des Flüchtlings bei der Tat eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen – unter anderem Zeugenbefragungen und Auswertungen von Handyvideos – hätten dahingehend in den vergangenen Wochen keine neuen Erkenntnisse erbracht.

Messerattacke mit drei Toten

Der 24-Jährige hatte am 25. Juni in der Würzburger Innenstadt auf mehrere Menschen eingestochen, die er nicht gekannt haben soll. Drei Frauen starben, fünf Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Zudem gab es vier Leichtverletzte – darunter ist auch ein Mann, der nicht direkt von dem Messerstecher angegriffen wurde. Vielmehr stürzte er nach Angaben der Ermittler bei dem Versuch, den Angreifer von der weiteren Attacke abzuhalten.