02.11.2018, 19:16 Uhr

Messerstecher von Kolbermoor gefasst

Nach der Messerattacke Mittwochabend in Kolbermoor hat die Polizei den Tatverdächtigen gefasst. Der 58-Jährige soll in dem Mehrfamilienhaus, in dem er selbst wohnt, einen 24-Jährigen und dessen 48-jährige Mutter mit dem Messer schwer verletzt haben.