Messerstecher-Prozess: Angeklagter ist voll schuldfähig

Im Prozess um die Messerattacken in Nürnberg wurde nun das psychiatrische Gutachten vorgelegt. Laut Gutacher Michael Wörtmüller gibt es demnach keine Hinweise auf eine verminderte strafrechtliche Verantwortlichkeit. Der Angeklagte sei voll schuldfähig.

Keine Einschränkung der Verantwortlichkeit

Der Angeklagte habe bei der Tat nicht unter Drogeneinfluss gestanden und auch keine Persönlichkeitsstörung, die seine strafrechtliche Verantwortlichkeit einschränken würde. Bei der Frage nach dem Motiv für die Tat brachte das Gutachten keinen Aufschluss. Der Sachverständige hatte bei seinem Gutachten nach eigenen Angaben auch die Unterlagen von mehr als einem Dutzend Klinikaufenthalten berücksichtigt. Der Angeklagte war mehrfach in psychologischer bzw. psychiatrischer Behandlung, nachdem er durch Drogenkonsum halluziniert hatte oder unter Verfolgungswahn litt.

Immer wieder Drogenkonsum

Diese Psychosen seien aber immer temporär gewesen und nur im direkten Zusammenhang mit Rauschmitteln aufgetreten, so der Gutachter. Therapien zur Entwöhnung habe der heute 39-Jährige stets abgebrochen und trotz negativer Rausch-Erfahrungen wieder zu Drogen gegriffen, weshalb auch die Prognose des Sachverständigen nicht positiv ausfällt. Für den Psychiater kommt im Falle einer Verurteilung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt infrage genauso wie eine anschließende Sicherungsverwahrung.

Aussage der Cousine

In dem Prozess hatte heute auch die Cousine des Angeklagten ausgesagt. Sie berichtete unter anderem von gemeinsamen Crystal Meth-Konsum und wie der Angeklagte sich anschließend verfolgt gefühlt und Panik gehabt habe. "Unter Drogeneinfluss erkennt er nicht Freund oder Feind", so die Cousine wörtlich. Gleichzeitig beschrieb sie den Angeklagten aber als fürsorglich und freundlich. In dem Prozess sind am kommenden Dienstag die Plädoyers geplant.

Unvermittelte Angriffe mit dem Messer auf drei Frauen

Dem damals obdachlosen Mann wird versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen. Er soll im Dezember vergangenen Jahres unvermittelt drei ihm völlig unbekannte Frauen mit einem Messer angegriffen haben, um sie zu töten. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hätten die Opfer ohne ärztliche Hilfe nicht überlebt. Der Angeklagte selbst hatte sich beim Prozessauftakt am Landgericht Nürnberg-Fürth bei den Opfern entschuldigt und angegeben, er könne sich die Tat nicht erklären – weitere Angaben machte er nicht.