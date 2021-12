Messerstecher im Zug: Münchner Hauptbahnhof zeitweise gesperrt

Der Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof ist am Abend für etwa eine Stunde unterbrochen gewesen. Grund war eine Sperrung wegen einer Polizeiaktion. Nach den bisher vorliegenden Informationen der Polizei wurde am frühen Abend eine Person in einem Zug durch ein Messer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete, nach ihm wird gefahndet.

Zugverkehr nach München gestoppt

Um eine Flucht mit einem anderen Zug zu verhindern, wurde der Bahnverkehr am Münchner Hauptbahnhof stillgelegt. Entsprechend unterbrachen Züge ihre Fahrt nach München. Als gegen 19.30 Uhr sicher war, dass sich der Täter nicht mehr im Bereich des Bahnhofs aufhielt, wurden die Gleise wieder für den Zugverkehr freigegeben.