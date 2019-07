Die angebliche Messergrube auf einem Spielplatz in Hunderdorf hat es nie gegeben. Wie die Polizei Bogen mitteilt, hat sich die erste Schilderung der Auffindesituation nicht bestätigt. Zwar gab es auf dem Spielplatz eine 30 mal 30 Zentimeter große Grube auf einem Laufhügel - Messer steckten aber nicht darin.

Kinder haben Grube ausgegraben

Wie sich nach intensiven Befragungen von drei "tatverdächtigen" Kindern im Alter von zwölf und 13 Jahren, sowie der jungen Finderin der Grube herausgestellt hat, lagen die Messer in der Nähe der Grube. Zwei der jungen Verdächtigen hatten bereits zugegeben, die Küchenmesser in einem Verbrauchermarkt geklaut und die Grube mit Messer und Händen ausgegraben zu haben. Danach haben sie die Messer aber eigenen Angaben zufolge zerbrochen und weggeworfen.

Messergrube war nur ein Gerücht

In einer ersten Mitteilung wurde der Polizei erklärt, die Messer würden in der Grube mit Klinge nach oben stecken und wären mit Laub bedeckt gewesen. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks erklärt ein Sprecher der Polizei Bogen, dass die angebliche Messergrube ein Gerücht war, dass so an die Polizei weitergegeben wurde. Auch eine Tarnung des Lochs konnte nicht belegt werden. Leider werden in diesem Zusammenhang offenbar Geschichten über die Kinder verbreitet, die die Wahrheit teilweise extrem verzerren.