Messerattacke von Kronach: Unter anderem Namen auf der Flucht

Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Kronach am 4. April ist der Tatverdächtige noch immer auf der Flucht. Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe bei der Fahndung des Mannes. Dieser sei inzwischen mit Dokumenten auf der Flucht, die auf seinen echten Namen Jan Agha Hamidi ausgestellt seien, teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Wie sich bei den Ermittlungen herausgestellt hat, verwendete der Tatverdächtige verschiedene Personalien, unter anderem den Namen "Janagha Amiri".

Tödliche Messerattacke

Gegen 11.30 Uhr kam es am 4. April zwischen zwei Männern in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Kronach zum Streit. Dabei fügte der Tatverdächtige einem 23-jährigen Bewohner mit einem Messer tödliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete er.

Groß, schlank und dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg übernahmen umgehend die Ermittlungen. Der Mann ist 28 Jahre alt, ca. 184 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze schwarze Haare, einen Dreitagebart und ist vermutlich dunkel gekleidet. Außerdem spricht der Mann gebrochenes Deutsch. Die Polizei habe Hinweise darauf, dass der Mann Kontakt nach Frankreich habe. Wer weitere Hinweise hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden (Tel. 09561/645-640).