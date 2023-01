Messerattacke von Illerkirchberg: Verdächtiger gesteht

Nach der tödlichen Messerattacke auf zwei Mädchen Anfang Dezember in Illerkirchberg hat der Tatverdächtige den Angriff eingeräumt. Die Angaben des 27-Jährigen stimmen laut Staatsanwaltschaft mit den vorliegenden Erkenntnissen der Spurenauswertung überein.

Eindeutige DNA-Spuren

Sowohl am mutmaßlichen Tatmesser als auch an seiner Kleidung wurden DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen festgestellt. Am fraglichen Messer befand sich zudem DNA des Beschuldigten. Die Vernehmung fand bereits vergangene Woche statt, Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ergebnisse am Dienstag bekanntgegeben.

Täter hatte sich selbst verletzt

Der Mann wurde in einem Gefängniskrankenhaus vernommen, in dem er sich seit der Tat befindet, weil er sich danach wohl selbst mit dem Messer schwer verletzt haben soll. Der Asylbewerber aus Eritrea hatte in der Vernehmung zudem eingeräumt, die Mädchen zuvor nicht gekannt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft dem Mann Mord und versuchten Mord vor.

Noch keine Erkenntnisse zum Motiv

Im Hinblick auf das Motiv dauern die Ermittlungen weiter an. Entsprechende Angaben des Verdächtigen müssten noch überprüft werden, so die Behörden. Man könne sie derzeit noch nicht veröffentlichen, ohne gleichzeitig den Untersuchungszweck zu gefährden. Die verletzte 13-Jährige, die im Krankenhaus behandelt werden musste, konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen