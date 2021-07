"Messerattacke darf Verhältnis zu Polen nicht belasten"

Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke auf einen polnischen Busfahrer in Hof hat der stellvertretende Generalkonsul Polens Blumen und eine Kerze am Tatort niedergelegt. Durch den brutalen Mord an einem polnischen Busfahrer, den ein 43-jähriger Deutscher begangen habe, dürfe das deutsch-polnische Verhältnis nicht belastet werden, sagte der Vize-Generalkonsul am Mittwochnachmittag. "Das ist ein individueller Vorfall eines Kriminellen." Die Anteilnahme der polnischen Bevölkerung an dem tragischen Tod des polnischen Busfahrers sei groß, sagte der Vertreter Polens in Bayern. Zahlreiche Medien in seinem Heimatland berichteten über die Tat.

Hofer Oberbürgermeisterin bietet der Familie des Opfer Hilfe an

Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) sprach dem Vize-Generalkonsul ihr Mitgefühl aus und erklärte, dass der Fall zahlreiche Menschen in der Stadt bewege. "Und zwar nicht, weil es ein aufsehenerregender Kriminalfall ist, sondern weil es wirklich vielen sehr leid tut." Sie bot ihre Unterstützung für die Familie des Todesopfers an.

Polnischer Busfahrer wollte einem Fahrgast helfen

Am Dienstag in der Früh war ein 63-jähriger Busfahrer eines polnischen Fernbus-Unternehmens bei einem Zwischenstopp in Hof von einem 43-jährigen Mann aus Sachsen niedergestochen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte der Busfahrer während der kurzen Pause einem Fahrgast helfen, dem der Tatverdächtige vor dem Bus einen Faustschlag verpasst hatte.

Mehr als 100.000 Polen leben in Bayern

In Bayern leben nach Angaben des stellvertretenden Generalkonsuls Marcin Krol rund 115.000 polnische Staatsbürger, dazu kommen mehrere tausend Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft. "Die polnische Community ist eine der größten ausländischen Communities in Bayern", so Vize-Generalkonsul Krol.