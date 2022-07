Messerattacke in Würzburg: Plädoyers im Prozess stehen an

Am 14. Verhandlungstag im Prozess zur Messerattacke in und vor einem Würzburger Kaufhaus stehen heute die ersten Plädoyers auf dem Plan. Zuerst sollen die Staatsanwältin und Vertreter der Nebenklage gehört werden. Die Plädoyers der beiden Pflichtverteidiger sollen morgen folgen. Bereits am vergangenen Freitag (22.07.) kamen die psychiatrischen Gutachter zu Wort. Sie diagnostizierten dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie.

Angeklagter vermutlich schuldunfähig

Dabei wiederholten sie im Wesentlichen, was bereits zuvor über Ermittler und das Umfeld des Beschuldigten bekannt war. Der Mann soll Halluzinationen und akustische Störungen gehabt haben. Außerdem habe er sich in der Bundesrepublik vom Geheimdienst verfolgt gefühlt.

Voraussichtlich wird der Angreifer wegen seiner psychischen Erkrankung nach Ende des Prozesses dauerhaft in einer forensischen Psychiatrie untergebracht.

Urteil fällt in dieser Woche

In dem Prozess geht es um die Geschehnisse am 25. Juni 2021 am Würzburger Barbarossaplatz. Ein 32-jähriger Mann aus Somalia tötete drei Frauen mit einem Küchenmesser und verletzte sechs Personen schwer. Vorgeworfen wird ihm dreifacher Mord, versuchter Mord in sieben Fällen und versuchter Totschlag in vier Fällen. Ein Urteil wird am kommenden Donnerstag erwartet.