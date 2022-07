Urteil mehr als ein Jahr nach Würzburger Messerattacke erwartet

Zu Beginn ihres Plädoyers schildert Oberstaatsanwältin Judith Henkel das Dilemma, vor dem sie steht. Ein Urteil könne "keine Wiedergutmachung bringen", sagt sie. Nicht für die Geschädigten, nicht für die Angehörigen, nicht für die vielen Augenzeugen. Mehrfach habe sie sich die Videos der Tat angesehen. 53 Sekunden zählte sie zwischen dem ersten und dem letzten Opfer im Kaufhaus. Vier Minuten zählte sie für die gesamte Tat, bis zum Eintreffen der Polizei.

Länger brauchte der 32-jährige Mann aus Somalia nicht, um in der Würzburger Innenstadt ein Blutbad anzurichten. "Seine Absicht war es, so viele Menschen wie nur möglich durch massive Stiche im Halsbereich zu töten", sagt Henkel. Im Prozess zur Messerattacke am 25. Juni 2021 steht jetzt das Urteil an.

Angreifer kommt wohl in forensische Psychiatrie

Das Ergebnis scheint im Vorfeld absehbar. Die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft fordert, dass der Beschuldigte dauerhaft in einer forensischen Psychiatrie untergebracht werden soll. Der Vorwurf: dreifacher Mord, sechsfacher versuchter Mord, vierfacher versuchter Totschlag.

Die Stiche trafen die meisten Opfer im Nacken, im Bereich der Schulter oder des Rückens. Die meisten Geschädigten waren Frauen. "Er suchte sich Opfer, von denen er keine Gegenwehr erwartete", sagt Henkel. Immer wieder ist in ihrem Plädoyer von "Heimtücke" die Rede, von "Arg- und Wehrlosigkeit". Die sieben Anwälte der Nebenklage, sie vertreten die Opfer, schließen sich ihren Forderungen ausnahmslos an.

Beschuldigter an paranoider Schizophrenie erkrankt

Es zeichnet sich somit ein Ergebnis ab, das viele bereits bei Prozessbeginn im April 2022 prognostiziert hatten. Die Diagnose zweier psychiatrischer Gutachter war bereits zuvor bekannt. Sie bescheinigten dem Angreifer eine paranoide Schizophrenie: Halluzinationen, akustische Störungen, Verfolgungswahn. Damit galt es im Vorfeld als wahrscheinlich, dass der 32-Jährige als schuldunfähig eingestuft wird. In solchen Fällen landen Straftäter nicht im Gefängnis, sondern in forensischen Kliniken.

Doch braucht es dann überhaupt einen solch aufwändigen Prozess? Zeugenaussagen, Gutachten, Plädoyers? "Ja", sagen verschiedene Prozessbeteiligte, auch wenn sie dankbar wirken, dass das Landgericht die ursprünglich geplanten 27 Verhandlungstage nicht ausgeschöpft hat. "Keinen kurzen Prozess" wolle man machen, hieß es vorab von einem Sprecher des Landgerichts. Dabei ging es den Verantwortlichen auch um die Perspektive der Geschädigten.

Beklemmende Schilderungen von Opfern und Augenzeugen

"Die Sicht der Opfer kam ausreichend zur Geltung", sagt Anwältin Aline Mömken nun zum Ende des Prozesses. Sie vertritt zwei Geschädigte. Einer von ihnen kämpft bis heute mit Lähmungserscheinungen im linken Arm, der andere mit posttraumatischen Belastungsstörungen. "Es war gut, den Sachverhalt noch einmal aus Sicht der Opfer aufzubereiten und ihnen Raum zu geben", sagt Mömken.

Insbesondere an den ersten Verhandlungstagen im April und Mai waren es immer wieder beklemmende Schilderungen. Etwa als ein Video der polizeilichen Vernehmung eines elfjährigen Mädchens gezeigt wurde. Das Kind hat bei der Messerattacke seine Mutter verloren. Oder als ein Kaufhausdetektiv aussagte. Seit mehr als 300 Tagen kämpfe er damit, die Tat zu bewältigen: "Meine Seele, mein Gefühl, mein Herz hat diesen Tag nie vergessen."

Auch im Prozess: Keine Belege für islamistisches Motiv

Deutlich wurde aber auch: Der Vorsitzende Richter Thomas Schuster und seine Kollegen legten viel daran, die Tat vollständig aufzuklären. Einen ganzen Prozesstag verbrachten sie damit, Bekannte und ehemalige Mitbewohner des Beschuldigten zu befragen. Dabei zeigte sich: Die psychische Erkrankung war auch für das Umfeld des Mannes offensichtlich. Mehrere von ihnen hatten ihm geraten, sich Hilfe zu suchen. Er soll mit Gegenständen gesprochen haben, sich verfolgt gefühlt haben – von angeblichen Geheimdienstmitarbeitern. Einer der Zeugen berichtet von einem Spitznamen: "der Verrückte" hätten sie den späteren Täter genannt.

Hinweise auf eine extremistische Radikalisierung ergaben sich allerdings auch im Prozess nicht. Die Ermittler des Bayerischen Landeskriminalamts berichteten von ausgewerteten Mobiltelefonen und sozialen Netzwerken – ohne Indizien.

Beschuldigter will "Stimmen gehört" haben

Weiterhin allerdings bleibt das Leben des Angreifers vor seiner Ankunft in Europa eine Art "Blackbox". Sein Alter ist mittlerweile geklärt – er ist wahrscheinlich 32 und nicht 24. Doch zu seinem letzten Aufenthaltsort in seiner alten Heimat kursieren verschiedene Versionen. Lebte er zuletzt in Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, oder in Garissa in Kenia? Was waren die genauen Umstände seiner Flucht? Hatte er Wissen über das gezielte Töten mit einem Messer? Zum Beispiel sagte ein Gutachter aus: Die Stiche seien nicht "wild" gewesen, sondern "gezielt". Seine Waffe hielt er mit der Klinge nach unten.

Der Beschuldigte selbst schweigt bislang im Prozess. Seine Pflichtverteidiger haben zu Beginn ein Geständnis für ihn verlesen. Gezeigt wurde eine Videovernehmung beim LKA. Darin berichtete der Mann ,"Stimmen gehört" zu haben, die ihn zu der Tat aufgefordert hätten.

Anwälte haben keine Zweifel an Gutachten

"Natürlich sind gewisse Fragen offengeblieben", sagt Anwältin Mömken, "aber da gab es schlichtweg keine Möglichkeit, das besser aufzuklären".

Einigkeit herrscht unter den beteiligten Anwälten allerdings darüber, dass es an den psychiatrischen Gutachten keine Zweifel gibt. Übereinstimmend haben sich die Vertreter der Nebenklage dafür ausgesprochen, dass der Angreifer in eine forensische Psychiatrie kommen soll. Für die dortige Unterbringung gibt es keine Höchstdauer. Solange die Erkrankung des Mannes fortbesteht und er als gefährlich eingestuft wird, ist eine Freilassung ausgeschlossen.

Pflichtverteidiger: Prozess war "rechtsstaatlich und fair"

Die Unterbringung seines Mandanten in der Forensik hält auch Pflichtverteidiger Tilman Michler für angemessen. Am Dienstagmorgen wird er sein Plädoyer sprechen. "Es ist alles sehr rechtsstaatlich und fair gelaufen", sagt er über den Prozess, der in und um Würzburg stattfand. Aus Platzgründen musste die Verhandlung in drei Veranstaltungshallen ausgelagert werden.

Mit einem Urteil ist am frühen Dienstagnachmittag zu rechnen.