Messerattacke in Westerngrund: Angreifer nun in der Psychiatrie

Am Mittwoch hatte ein 38-Jähriger in Oberwestern, einem Ortsteil von Westerngrund (Lkr. Aschaffenburg), auf einen Hausbewohner eingestochen. Nun ist der Mann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging der richterliche Unterbringungsbefehl gegen den 38-Jährigen.

Festnahme am Tatort

Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Aschaffenburg soll an einem Mehrfamilienhaus in der Kahler-Straße geklingelt haben. Als ein 69-Jähriger öffnete, soll der 38-Jährige unvermittelt mit einem Messer zugestochen und sein Opfer schwer am Oberkörper verletzt haben. Der 69-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Er ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Polizeibeamte aus Alzenau hatten den mutmaßlichen Angreifer noch am Tatort festgenommen.

Angreifer soll sich psychischen Ausnahmezustand befunden haben

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 38-jährige Angreifer zum Tatzeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand. Zwischen Täter und Opfer besteht kein persönlicher Bezug. Der 69-Jährige wurde von dem Angreifer offenbar völlig willkürlich ausgewählt.