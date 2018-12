Messerattacke in Waldkraiburg - Frau schwerst verletzt in Klinik

Nach der Messerattacke in Waldkraiburg hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd weitere Details bekannt gegeben.

Demnach war ein 37-Jähriger gegen Mitternacht mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in deren Wohnung in Streit geraten und hat die 42-Jährige mit einem Messer attackiert. Er verletzte die Frau dabei im Gesicht und an den Armen lebensgefährlich.

42-Jährige nach Messerattacke außer Lebensgefahr

Eine zweite Frau, die schützend eingreifen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen mussten in Spezialkliniken gebracht werden, die Schwerstverletzte per Rettungshubschrauber. Nach Polizeiangaben schwebt die 42-jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Eine Polizeistreife konnte den mutmaßlichen Täter beim Verlassen der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Waldkraiburg festnehmen. Ein Eingreifen des bereits angerückten Spezialeinsatzkommandos war deshalb nicht nötig. Die Kriminalpolizei Mühldorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.