Messerattacke in ICE von Regensburg nach Nürnberg

Großeinsatz der Polizei in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz: In einem ICE von Regensburg nach Nürnberg hat es am Samstagvormittag eine Messerattacke gegeben. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Oberpfalz dem Bayerischen Rundfunk. Demnach wurde auch eine männliche Person festgenommen.

Zahl der Opfer unklar

"Es gibt Verletzte. Um wie viele es sich handelt, ist noch nicht bekannt", so der Sprecher des Polizeipräsidiums. Des Weiteren sei nicht bekannt, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handelt. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Es bestehe aktuell keine Gefahr mehr. Derzeit liegen noch keine näheren Erkenntnisse zu den beteiligen Personen vor.

Polizei im Zug

Der Zug hält derzeit in Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Um 9.20 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein. Beamte sind zusammen mit einer Unterstützungseinheit im Zug. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, die Bahnstrecke Regenburg-Nürnberg sei seit etwa 9 Uhr gesperrt. "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten."

Rund 200 Leute müssen aus dem Zug gebracht werden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr zum BR sagte, werden sie in einer Gaststätte anschließend mit Getränken versorgt.