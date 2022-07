> Messerattacke in Fürth - Junger Mann schwer verletzt

Ein 18-Jähriger ist in Fürth mit einem Messer schwer verletzt worden. Offenbar waren mehrere Jugendliche in einem Club in Streit geraten. Ein 16-Jähriger wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.