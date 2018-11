Messerattacke in Au-Haidhausen: Neue Details zum Täter

Das Münchner Polizeipräsidium hat weitere Details zu dem Überfall veröffentlicht. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Täter hatte die Frau gegen 21 Uhr in der Hochstraße zunächst mit dem Messer bedroht und Geld gefordert.

Polizei: Opfer nicht in Lebensgefahr

Nachdem ihm die 31-Jährige ihr Geld gegeben hatte, stach der Täter mehrmals auf sie ein. Danach flüchtete er. Mit Stichverletzungen am Oberkörper kam die Frau in eine Klinik, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Hochstraße liegt im Stadtteil Au, der Stadtbezirk heißt jedoch Au-Haidhausen.

Messerstecher sprach Hochdeutsch

Gesucht wird nach einem etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen und eher schmächtigen Mann. Er war dunkel gekleidet und sprach Hochdeutsch. Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die gegen 21 Uhr Verdächtiges im Bereich der Hochstraße bemerkt haben. Die Münchner Mordkommission ermittelt wegen versuchten Mordes.

Erinnerungen an Messerstecher vom Rosenheimer Platz

Ebenfalls in Haidhausen, am Rosenheimer Platz, hatte im Oktober 2017 ein psychisch Kranker mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Im vergangenen Oktober entschied das Münchner Landgericht, dass der 34-Jährige bis auf Weiteres in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben muss. Der Richter sprach von einem "hoch-psychotischen Zustand" des Beschuldigten, der zur Tatzeit an akuter paranoider Schizophrenie litt und Angst hatte vor einer Verschwörung und dem Dritten Weltkrieg.