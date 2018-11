vor etwa einer Stunde

Messerattacke auf Frau in München: Keine Spur vom Täter

Einen Tag nach dem Raubüberfall auf eine Frau in der Münchner Innenstadt fehlt vom Täter jede Spur. Er hatte die 31-Jährige am Dienstagabend in der Nähe des Rosenheimer Platzes mit einem Messer schwer verletzt.