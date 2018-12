Messerangriffe von Nürnberg: Verdächtiger hat 18 Vorstrafen

Ein DNA-Vergleich hatte zum schnellen Erfolg geführt. So habe man DNA-Spuren der Opfer am gefundenen Messer entdeckt, sagte der mittelfränkische Polizeipräsident Roman Fertinger auf einer Pressekonferenz in Nürnberg. Der mutmaßliche Täter, der festgenommen wurde, ist ein 38-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Polizeipräsident Robert Fertinger gab klare Entwarnung: "Für uns ist es der Täter." Der Verdächtige äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen nicht.

Viele Hinweise aus der Bevölkerung

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zeigte sich auf der Pressekonferenz sehr erfreut über den raschen Fahndungserfolg, aber auch entsetzt über die brutale Messerattacke. Es gab zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung. Zwei Beamte nahmen den Tatverdächtigen am Freitagmorgen um 9.49 Uhr fest.

Schon am Donnerstag war er wegen Ladendiebstahls festgenommen worden. Er wollte ein Messer klauen. Das war zwei Stunden vor der ersten Tat. Nach "erfolgter Sachbehandlung" - er hatte einen gültigen Ausweis - wurde er aber wieder auf freien Fuß gesetzt, wie Oberstaatsanwältin Antje Gabriels-Gorsolke erklärte. Gegen 19.20 Uhr soll er dann auf das erste Opfer eingestochen haben. Am nächsten Morgen wurden dann zwei Streifenbeamte auf ihn aufmerksam und nahmen ihn erneut fest. Die Täterbeschreibung passte.

Motiv unklar

Am Samstagabend habe sich dann der dringende Tatverdacht erhärtet, als das Ergebnis eines DNA-Vergleichs übermittelt worden war. Thilo Bachmann, Leiter des Kriminaldienstes, sagte zur DNA-Analyse: "Wir haben Opfer-DNA an der sichergestellten Tatwaffe gefunden." Über das Motiv herrscht weiter Unklarheit.

Mutmaßlicher Täter hat viele Vorstrafen

Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Er war eine Woche in der Region in Nürnberg unterwegs, so Bachmann. Es besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Mordes, erklärte Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke. Die Staatsanwaltschaft wird einen Haftantrag beantragen. Er habe schon 18 Vorverurteilungen im Bundeszentralregister, so Gabriels-Gorsolke. Es sei ein "Spaziergang durchs Strafgesetzbuch". Darunter seien eine Vergewaltigung, Raubdelikte, Diebstahl und Betrug. Nach Angaben von Innenminister Herrmann ist der Täter gebürtig aus Thüringen.

Opfer mussten notoperiert werden

Der mutmaßliche Täter hatte am Donnerstag nach Angaben der Polizei im Stadtteil St. Johannis zunächst einer 56-jährigen Frau unvermittelt in den Oberkörper gestochen. Gegen 22.45 Uhr stach er dann ebenfalls ohne jegliche Vorwarnung auf eine 26-Jährige ein, die sich auf dem Heimweg befand. Kurz darauf wurde eine 34-Jährige angegriffen. Die 26-Jährige und die 34-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen, konnten aber ebenfalls durch Notoperationen gerettet werden. Die drei Frauen konnten inzwischen nach Angaben der Polizei befragt werden.