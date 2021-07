Somalische Community nach Messerangriff in Würzburg besorgt

Noch immer liegen nahe des Tatorts in der Würzburger Innenstadt unzählige Blumen und Kerzen auf dem Boden. Noch immer sitzen Schmerz und Schock tief. Am vergangenen Freitag hat ein Mann in Würzburg mit einem Messer wahllos Menschen angegriffen. Drei Frauen starben. Mutmaßlicher Täter ist ein 24-jähriger Somalier. Was für die somalische Community in Würzburg bleibt, sind Sorge und Bestürzung.

Somalische Community in Würzburg traurig und betroffen

Der Vorsitzende des Ausländerbeirates der Stadt Würzburg, Antonino Pecoraro, sagte im BR-Gespräch, dass er die somalische Community der Stadt als sehr traurig und betroffen erlebt hat. Am Tag nach der tödlichen Messerattacke legten Frauen und Männer aus Somalia Blumen am Tatort am Würzburger Barbarossaplatz nieder. "Es ist sehr schrecklich was gestern passiert ist", sagte eine Somalierin am Samstag dem BR.

Obwohl Pecoraro aufgrund des mangelnden Platzangebots bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag im St. Kilians Dom nur acht Plätze für Somalier vorab beim Dompfarrer reservieren konnte, seien 19 erschienen, um der Opfer zu gedenken.

Ausländerbeirat warnt vor pauschalen Anschuldigungen

Laut Ausländerzentralregister leben in der Stadt Würzburg 215 Menschen aus Somalia. Der Ausländerbeirat erklärte in einer Pressemitteilung: "Unsere gemeinsame Herausforderung ist nun, zu verhindern, dass diese Mordtat in pauschale Anschuldigungen umschlägt, und das Geschehen von zuwanderungsfeindlichen Kräften politisch instrumentalisiert wird." Die in Würzburg lebenden Somalierinnen und Somalier befürchten, dass die Tat dauerhaft Auswirkungen auf das Zusammenleben in der Stadt haben wird.

Festnahme wegen Billigung einer Straftat

Unabhängig von der Anteilnahme seitens der somalischen Community wurde am Wochenende ein weiterer Somalier festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft dem BR bestätigte, wird ihm Belohnung oder Billigung einer Straftat vorgeworfen. Er soll einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff in einer Gemeinschaftsunterkunft gesagt haben, dass die Tat seines Landsmannes gut war.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dem Somalier bewusst war, dass seine Aussage sich in der Unterkunft verbreiten und auch an die Polizei weitergetragen werden kann. Er wurde vorläufig festgenommen und einen Tag später dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Staatsanwaltschaft: Kein Zusammenhang zur Messerattacke

Der am Sonntag festgenommene Somalier war laut Staatsanwaltschaft seit Februar polizeilich bekannt, unter anderem wegen versuchtem schweren Raub, Körperverletzung und Nötigung. Nach aktuellem Stand sehen Polizei und Staatsanwaltschaft keinen Zusammenhang zwischen diesem Mann und dem mutmaßlichen Täter der Messerattacke am Freitag.