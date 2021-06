Messerangriff in Würzburg: Islamistisches Motiv offen

Nach dem Messerangriff in Würzburg hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Öffentlichkeit gemeinsam mit Polizei und Staatsanwaltschaft über den Stand der Ermittlungen informiert. Ein 24-jähriger Somalier hatte am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschen mit einem Messer getötet und sieben weitere schwer verletzt. Eine 15-Jährige schwebt derzeit noch in Lebensgefahr.

Herrmann: Motiv des Täters noch nicht geklärt

Herrmann sagte, man sei immer noch "geschockt und erschüttert" über das "schreckliche Verbrechen". Das Motiv der tödlichen Messerattacke sei noch nicht vollends geklärt. Es müsse jetzt ermittelt werden, inwiefern die Psyche des 24 Jahre alten Somaliers eine Rolle gespielt habe und inwiefern islamistische Einstellungen zur Tat beigetragen hätten, so Herrmann in Würzburg.

Handy muss noch ausgewertet werden

Es gebe die Aussage eines Zeugen im Kaufhaus, in dem der Täter zuerst mit einem Messer auf Unbekannte eingestochen hat. Dieser berichtet, dass der Täter im Rahmen seiner Tat "Allahu Akbar" (Deutsch: Allah ist groß) gerufen haben soll. Diese Aussage deckt sich laut Polizeipräsident Gerhard Kallert mit Berichten von Beamten. Auch bei seiner Vernehmung habe es laut Innenminister Herrmann weitere "vorsichtige Hinweise“ bezüglich einer radikalen Gesinnung gegeben. "Aber es lässt sich noch nicht abschließend sagen, sondern bedarf weiterer Ermittlungen“, sagte Herrmann weiter. Bei der Durchsuchung der Unterkunft des Mannes seien ein Handy gefunden und Schriftmaterial mit Hassbotschaften sichergestellt worden. Beides müsse noch ausgewertet werden.

Man gehe nach wie vor von einem Einzeltäter aus. Die Gedanken seien bei den Angehörigen. Er hoffe und bete, dass die Verletzten wieder genesen könnten und gesund werden. Herrmann bedankte sich für den raschen Einsatz der Polizei und bei den Notärzten und Rettungskräften.

ARD-Terrorismusexperte: Grenze zwischen psychisch auffälligen Tätern und Terroristen fließend

Der Innenminister erklärte auch der Pressekonferenz auch, dass es nicht immer möglich sei, psychische Auffälligkeiten und ideologische Motive zu trennen. Ähnlich äußerte sich der ARD-Terrorismusexperte Georg Mascolo. Er beobachtet seit längerer Zeit, dass es immer schwieriger wird, die genauen Motive bei solchen Gewalttaten zu ermitteln. Es sei aber wichtig, das so gut es geht aufzuklären, um künftige Taten verhindern zu können.

"Die Pressekonferenz hat es deutlich gemacht, die Suche nach dem Motiv für die Bluttat in Würzburg ist schwierig. Bereits seit Jahren beobachten Ermittler nicht nur in Deutschland, dass die Grenzen zwischen klar terroristisch motivierten Taten und psychisch auffälligen Tätern bisweilen schwer zu ziehen sind. Manche Mörder laden ihre Tat mit einer vermeintlich größeren politischen oder religiösen Bedeutung auf - auch in der Hoffnung auf größtmögliche Resonanz und öffentliche Beachtung.

Die Frage nach dem Motiv so gut es denn geht zu klären, ist entscheidend: Nur die genaue Aufklärung liefert mögliche Antworten wie sich künftige Taten verhindern lassen. Angesichts der schweren und bisweilen auch unmöglichen Abgrenzung zwischen Terror und Wahn hat der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul deshalb gerade erst auf der Innenministerkonferenz in der vergangenen Woche ein neues Konzept vorgestellt. Ziel ist es durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gesundheitsbehörden potentielle Attentäter mit psychischen Auffälligkeiten früh zu identifizieren - und an der Tat zu hindern."

Polizeipräsident: Drei Frauen starben in Kaufhaus

Unterfrankens Polizeipräsident Gerhard Kallert schilderte anschließend den Ablauf der Tat, die gegen 17 Uhr in einem Kaufhaus in der Würzburger Innenstadt begann. Der Verdächtige habe sich unmittelbar vor der Attacke in dem Geschäft nach Messern erkundigt, sich eines aus einer Auslage geschnappt, sofort auf eine Verkäuferin eingestochen und sie tödlich verletzt. Anschließend tötete der Mann nach bisherigen Erkenntnissen dort zwei weitere Frauen.

In vorherigen Angaben war auch die Rede vom Vater eines kleinen Jungen, der zu den Toten zählen soll. Das bestätigte sich nicht.

Nach der Messerattacke in dem Kaufhaus habe der Täter die Straße überquert und an der dortigen Sparkasse ebenfalls Personen verletzt. Dort hätten sich ihm dann "couragierte Würzburger Bürger" entgegengestellt, um ihn zu bremsen. Die Polizei sei sehr schnell vor Ort gewesen und habe den Mann dann gestoppt.

Auf Aufnahmen, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie mehrere Menschen versuchen, den Angreifer zu überwältigen. Ein Mann ging mit einem Besen auf den 24-Jährigen los, andere waren mit Stühlen in der Hand zu sehen.

Kallert bedankte sich bei Bürgern, die durch das Verbrechen in eine Extremsituation geraten seien und mitgeholfen hätten, den Täter in eine Gasse zu treiben.

Tatverdächtiger wurde in JVA gebracht

Gegen den Tatverdächtigen sei inzwischen Haftbefehl wegen Mordes in drei Fällen sowie versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall ergangen. Er sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, sagte der leitende Oberstaatsanwaltschaft Frank Gosselke.

Der Somalier hält sich den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge im Zuge eines Asylverfahrens legal in Deutschland auf und steht unter subsidiärem Schutz.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernimmt das bayerische Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft München. Das teilten der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg, Armin Kühnert und Würzburgs leitender Oberstaatsanwalt Frank Gosselke mit. Die Übergabe an die übergeordneten Behörden erfolge, weil es sich um eine "Amoklage" gehandelt habe. Eine mögliche Beteiligung des Generalbundesanwaltes, der für klare Terrorlagen zuständig wäre, wurde nicht erwähnt.

Polizei setzt Schusswaffe bei Festnahme ein

Wie bereits gestern bekannt wurde, hatte die Polizei den mutmaßlichen Täter mit einem gezielten Schuss gestoppt, nachdem Passanten ihr den Weg gezeigt hatten. Der 24-Jährige, der seit 2015 in Würzburg lebt, kam mit einem Oberschenkeldurchschuss in ein Krankenhaus. Dort machte er laut Polizei auch kurze Angaben. Was genau er sagte, war zunächst unklar.

Pflichtverteidiger sieht kein islamistisches Motiv

Der Mann sei bereits vorher einmal mit einem Messer aufgefallen, das er bedrohlich in der Hand gehalten habe - dabei wurde aber niemand verletzt, hieß es. Im Juni habe er einen Verkehrsteilnehmer belästigt und sei in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden, wenig später jedoch wieder entlassen worden.

Der Pflichtverteidiger des verdächtigen Somaliers, Hanjo Schrepfer sagte, sein Mandant sei haftfähig trotz einer Beinschussverletzung. Nach Gesprächen mit dem 24-Jährigen könne er bisher kein islamistisches Motiv erkennen. "Offiziell hat er sich noch nicht zur Sache eingelassen", so Schrepfer.

Söder dankt Bürgern für ihr Eingreifen

Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Vormittag den Bürgerinnen und Bürgern gedankt, die sich dem Angreifer in den Weg gestellt hatten. "Das war ein ganz beeindruckendes Engagement".

Den Angriff selbst nannte er schockierend. "Ganz Bayern trauert heute", so der Ministerpräsident. "Wir trauern mit den Opfern. Wir bangen, beten und hoffen mit den Verletzten und ihren Angehörigen."

Söder kündigte Trauerbeflaggung im Freistaat an. Sie soll bis einschließlich Montag gelten. Außerdem werde es bei der Wahl der CSU-Landesliste in Nürnberg eine Schweigeminute geben.