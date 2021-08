Messerangriff in Augsburg: Über sieben Jahre Haft für 20-Jährige

Am Dienstagvormittag hat die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg ihr Urteil verkündet: Weil sie einen Mann an einer Augsburger Bushaltestelle mit einem Messer tödlich verletzt hatte, muss die 20-jährige Angeklagte wegen Totschlags für sieben Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Damit blieb das Gericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Staatsanwaltschaft hatte längere Haftstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von neun Jahren und zwei Monaten für die 20-Jährige gefordert – und war damit nur knapp unter der Jugendhöchststrafe für Mord von zehn Jahren geblieben. Die Angehörigen des Opfers dagegen hätten sich ein höheres Strafmaß gewünscht, sagt Anwalt Nicolas Frühsorger.

Die Verteidigung dagegen hatte die Tat nicht als Mord, sondern als Totschlag eingestuft und eine Strafe von nicht mehr als sechs Jahre Haft beantragt, auch deshalb, weil die Angeklagte seit Jahren psychische Probleme habe. Die junge Frau in weißer Bluse und schwarzer Hose nahm das Urteil regungslos entgegen. Beide Parteien haben jetzt eine Woche Zeit, um gegen das Urteil Widerspruch einzulegen.

Jugendkammer bewertet Tat als Totschlag, nicht als Mord

Nach Ansicht der Jugendkammer war die Tat nicht geplant und deshalb nicht als Mord, sondern als Totschlag zu bewerten. Zudem kommt laut Gericht, dass die 20-Jährige massive psychische Probleme hat, Angstzustände vor allem, was auch ein Gutachter bestätigt hat.

Die Frau hatte laut Gericht aus Angst vor sexuellen Übergriffen immer ein Klappmesser bei sich und damit am Tatabend zugestochen, als es beim Vorbeigehen an der Bushaltestelle "Uhlandstraße" im Augsburger Stadtteil Pfersee zu einem Streit und Gerangel zwischen ihrem Freund und dem späteren Opfer gekommen war.

Tödliche Messerattacke auf einen 28-Jährigen

Das Messer hatte den 28-Jährigen in der Herzgegend getroffen, der Mann starb noch am Tatort. Warum die Frau sich eingemischt hat, als der Streit zwischen den Männern eigentlich schon vorbei war, das sei jetzt auch im Verfahren nicht mehr zu rekonstruieren gewesen, sagt Verteidiger Werner Ruisinger : "Für uns ist nur klar, dass sie völlig in Panik geraten ist und sich deshalb überhaupt zu dem Geschehen hin bewegt hat. Sie wollte ihren Freund unterstützen, sie hat komplett überreagiert." Ruisinger nennt das Urteil der Jugendkammer streng, aber gerecht.