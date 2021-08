Messerangriff in Zeil am Main: Tatverdächtige in U-Haft

Eine 50-jährige Frau aus dem Landkreis Bamberg befindet sich in Untersuchungshaft. Ihr wird vorgeworfen, eine 31-jährige Frau in deren Wohnung in Zeil am Main im Landkreis Haßberge mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der Ermittlungsrichter hat den Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen.

Tatverdächtige stellt sich der Polizei

Wie die Polizei mitteilt, hat die Nachbarin der schwer verletzten 31-Jährigen den Notruf gewählt. Mehrere Streifen haben sich daraufhin auf den Weg zum Tatort gemacht. Die Suche nach der beschuldigten 50-Jährigen verlief zunächst ergebnislos. Kurz später stellte sich die Tatverdächtige jedoch bei der Polizei in Bamberg.

Die 31-Jährige hat laut Polizei schwere Bauchverletzungen davongetragen. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Motiv der 50-Jährigen ist noch unklar

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen – in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg und mit Unterstützung der Bamberger Polizei. Das Motiv der 50-Jährigen ist noch unklar. Die Tatverdächtige aus dem Landkreis Bamberg wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ den Untersuchungshaftbefehl.