Messerangriff in Würzburg – Was wir bisher wissen

Schreckliche Szenen am Freitag Nachmittag in der Würzburger Innenstadt. Ein Mann greift mit einem Messer offensichtlich unvermittelt Passanten an. Drei Menschen sterben, sechs Personen werden schwer und eine Person leicht verletzt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Samstag über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert. Alles was wir bisher wissen:

Haftbefehl gegen 24-Jährigen wegen Mordes

In der Pressekonferenz wurden Details zum genauen Tathergang veröffentlicht, ein mögliches Motiv blieb aber offen. Die Ermittlungen werden an das Landeskriminalamt (LKA) übergeben. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft soll dann auch zu einem möglichen politischen Hintergrund der Tat ermittelt werden. Der 24-jährige Tatverdächtige ist mittlerweile in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt untergebracht, es wurde Haftbefehl unter anderem wegen vollendeten Mordes in drei Fällen erlassen.

Der Ablauf der Tat

Laut Polizeipräsident Gerhard Kallert hat der Tatverdächtige am Freitag um 17.00 Uhr ein Kaufhaus in der Würzburger Kaiserstraße betreten. Wie Material der Überwachungskameras betätigt habe, begab sich der Tatverdächtige in die Abteilung für Haushaltswaren und ließ sich von einer Verkäuferin beraten. Dann habe der Tatverdächtige nach einem Messer gegriffen und mehrfach unvermittelt auf die Verkäuferin eingestochen. Die Frau erlag vor Ort ihren Verletzungen. Außerdem wurden zwei weitere Frauen im Kaufhaus durch Stiche tödlich verletzt.

Anschließend habe der Tatverdächtige laut Polizei das Kaufhaus verlassen und auch im Bereich des Barbarossaplatzes Passanten angegriffen. So wurden laut Kallert insgesamt sechs Personen schwer verletzt, von denen zwei mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Opfer fast ausschließlich Frauen

Neben einem 16-Jährigen, der schwer verletzt wurde, sind die Opfer des Mannes ausschließlich Frauen. Der ursprüngliche Verdacht, dass ein kleiner Junge unter den Opfern war, hat sich nach BR-Informationen als Missverständnis herausgestellt. Ob der Tatverdächtige gezielt Frauen angegriffen habe, dazu gibt es laut Kallert derzeit keine Hinweise.

Couragierte Würzburger und die Festnahme

Alle Teilnehmer der Pressekonferenz bedankten sich für das couragierte Eingreifen von Passanten. Der mutmaßliche Täter konnte unter Mithilfe von Passanten in eine Gasse gedrängt werden. Dort wurde er von Streifenbeamten überwältigt. Der Tatverdächtige war laut Polizeipräsident Kallert noch immer mit einem Messer bewaffnet und bewegte sich auf die Beamten zu. Ein Polizist hat daraufhin dem Mann in den Oberschenkel geschossen. Anschließend konnte er von den Beamten überwältigt und festgenommen werden. Es folgte die medizinische Versorgung des Mannes.

Was wir zum mutmaßlichen Täter wissen

Beim Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft um einen 24-jährigen Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit. Er sei im Mai 2015 in Deutschland angekommen und hat subsidiären Schutz im Rahmen eines Asylverfahrens, sagte der Bamberger Generalstaatsanwalt Wolfgang Gründler. Somit habe der Tatverdächtige sich legal in Deutschland aufgehalten.

Der 24-Jährige sei seit 2015 nacheinander in verschiedenen deutschen Städten gemeldet gewesen, seit September 2019 in einem Obdachlosenwohnheim in Würzburg. Dort habe es bereits Durchsuchungen der Polizei gegeben. Ob im Rahmen dieser Durchsuchung islamistisches Material gefunden wurde, hat der Leitende Kriminaldirektor Armin Kühnert nicht bestätigt. Das werde noch geprüft, insbesondere auch die Frage, ob gefundene Materialien einen Bezug zur Tat haben. Derzeit hätten sich die Ermittlungen aber erst einmal auf den Nachweis der Tötungsdelikte konzentriert.

Weitere Ermittlungen zu möglichem islamistischen Motiv

Mit dem Einstieg des LKA in die Ermittlungen werde nun auch die politische Einstellung des Tatverdächtigen geprüft. Laut Innenminister Herrmann gibt es zwar die Aussage eines Zeugen im Kaufhaus. Dieser berichtet, dass der Täter im Rahmen seiner Tat "Allahu Akbar" (Deutsch: Allah ist groß) gerufen haben soll. Diese Aussage deckt sich laut Polizeipräsident Gerhard Kallert mit Berichten von Beamten. Der mutmaßliche Täter ist laut Innenminister Herrmann bereits vernommen worden. Dort habe es weitere "vorsichtige Hinweise" bezüglich einer radikalen Gesinnung gegeben. "Aber es lässt sich noch nicht abschließend sagen, sondern bedarf weiterer Ermittlungen", sagte Herrmann weiter.