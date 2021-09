Messerangriff in Würzburg: Somalier äußert sich erstmals

Wie Oberstaatsanwalt Florian Weinzierl von der Generalstaatsanwaltschaft in München gegenüber dem BR bestätigt, hat am Donnerstag (30.09.2021) eine Vernehmung des 32-jährigen Somaliers stattgefunden. Zu Inhalten wollte sich Sprecher Florian Weinzierl nicht äußern.

Verteidiger zu Tageszeitung: Mandant will an Aufklärung mitwirken

Nach Informationen der Main-Post war die Vernehmung möglich, weil sich der Gesundheitszustand des Täters stark verbessert hatte. Das bestätigte der Verteidiger des Mannes, der Würzburger Anwalt Hanjo Schrepfer, der Tageszeitung: "Er ist gewillt, an der Aufklärung mitzuwirken", wird Schrepfer zitiert. In einer Videovernehmung über mehrere Stunden hätte sich sein Mandant zu der Tat und den Motiven geäußert. Er habe "sehr offen über den Tattag und sein Leben gesprochen".

Somalier habe "Stimmen gehört"

Zudem habe der Somalier ausdrücklich Bedauern darüber gezeigt, dass er Menschen getötet und schwer verletzt habe. Schrepfer erklärte demnach, es sei deutlich geworden, dass sein Mandant bei der Attacke "im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt" habe. So soll er "Stimmen gehört" haben, schreibt die Main-Post.

Täter in Psychiatrie und womöglich schuldunfähig

Am 25. Juni hatte der Somalier in einem Kaufhaus am Würzburger Barbarossaplatz offenbar wahllos drei Frauen niedergestochen und getötet. Weitere Personen wurden verletzt. Nach seiner Festnahme blieben mehrere Versuche, den Somalier zu vernehmen, ergebnislos. Der 32-Jährige wurde in der Folge aus der Untersuchungshaft in die Psychiatrie verlegt.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft und das Bayerische Landeskriminalamt mitteilten, kommt die psychiatrische Begutachtung derzeit zu der Einschätzung, dass der Beschuldigte zur Tatzeit möglicherweise schuldunfähig gewesen ist. Ein endgültiges Gutachten wird bis Ende Oktober erwartet.