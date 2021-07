Messerangriff in Würzburg – Polizei bittet um Videomaterial

Im Zuge der Ermittlungen zum Messerangriff in Würzburg mit drei Todesopfern und weiteren Verletzten am 25. Juni sucht die Sonderkommission "Main" nach Zeugen. Es geht insbesondere um Videos, die vor oder zum Zeitpunkt der Tat um kurz nach 17 Uhr im Umfeld des Tatorts am Barbarossaplatz gemacht und noch nicht der Polizei zur Verfügung gestellt wurden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/300 00 50 entgegen .

Das Medienportal der Polizei steht für Uploads nach wie vor zur Verfügung und ist unter der folgenden Internetadresse zu finden: https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de/

Ermittler gehen 300 Spuren nach

Bürgerinnen und Bürger haben inzwischen bereits rund 255 Fotos und Videos auf das Online-Medienportal der Polizei hochgeladen. Diese wurden auch bereits gesichtet, berichtet die Sonderkommission aktuell. Derzeit geht die Soko "Main" etwa 300 Spuren nach. Rund 100 Zeugen wurden bereits befragt oder vernommen. Um das Tatgeschehen lückenlos nachvollziehen zu können, suchen die Beamtinnen und Beamten aber nach weiterem Material.

Der Ablauf der Tat

Laut den bisherigen Ermittlungen hatte der Tatverdächtige, der die Aussage verweigert, um 17 Uhr ein Kaufhaus in der Würzburger Kaiserstraße betreten. Wie Material der Überwachungskameras bestätigt hat, begab er sich in die Abteilung für Haushaltswaren und ließ sich von einer Verkäuferin beraten. Dann habe er nach einem Messer gegriffen und mehrfach unvermittelt auf eine Frau eingestochen. Sie erlag vor Ort ihren Verletzungen. Außerdem wurden zwei weitere Frauen im Kaufhaus durch Stiche tödlich verletzt.

Die drei Todesopfer, die ihren schweren Verletzungen am Tatort erlagen, sind Frauen im Alter von 24 Jahren (aus dem Landkreis Main-Spessart), 49 Jahren (aus dem Landkreis Würzburg) und 82 Jahren (aus Würzburg). Auf seiner Flucht hatte der Tatverdächtige laut Polizei dann das Kaufhaus verlassen und auch im Bereich des Barbarossaplatzes Passanten angegriffen. Letztlich konnte er durch die mutige Mithilfe von Passanten überwältigt werden.