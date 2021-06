Würzburger Oberbürgermeister schreibt: "Ich habe geweint"

"Ich habe geweint", mit diesen Worten beginnt der offene Brief von Christian Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg. "Geweint um die Opfer und die Angehörigen. Um die Menschen, die an einem friedlichen und schönen Sommerabend jäh überfallen wurden, überrascht wurden und mit einer Stichwaffe getötet oder verletzt wurden", so Schuchardt.

Oberbürgermeister bedankt sich für Zivilcourage der Bürger

Neben seinem Mitgefühl für die Opfer und Angehörigen bringt Schuchardt seine Dankbarkeit allen Bürgerinnen und Bürgern zum Ausdruck, die sich dem Attentäter entgegengeworfen haben. "Es waren Passanten, Menschen mit Zivilcourage, die sich unter Gefahr für ihren Leib und ihr Leben dem Täter entgegengeworfen haben", sagt Schuchardt.

Schuchardt ist gegen Pauschalisierung

Außerdem betont der Oberbürgermeister, dass das Verbrechen Einzelner nicht auf Bevölkerungsgruppen, Religionen, Staatsangehörigkeiten zurückzuführen ist. "Auch wir Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg nicht pauschal verurteilt. Genauso wenig gilt dies jetzt für Somalier oder generell Geflüchtete."

Ermittlungen zum Messerangriff laufen weiter

Die Ermittlungen zu dem Messerangriff in der Würzburger Innenstadt laufen weiter. Der 24-jährige Tatverdächtige ist in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt untergebracht. Es wurde Haftbefehl unter anderem wegen vollendeten Mordes in drei Fällen erlassen. Bei dem Angriff am Freitagnachmittag sind drei Menschen gestorben, fünf schwer und zwei leicht verletzt. Das Motiv der Tat ist noch nicht endgültig geklärt. Doch laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gibt es nach aktuellem Ermittlungsstand Indizien für einen islamistischen Hintergrund.