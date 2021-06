Held von Würzburg: Iraner stellte sich Täter entgegen

Schon bald nach der Messerattacke am Freitag kursierten in den sozialen Medien Videos von Augenzeugen. Darauf zu sehen: Mutige Würzburger, die den Angreifer mit Stühlen, Besen und bloßen Händen in Schach hielten und so vermutlich verhinderten, dass es weitere Opfer gab. Einer von ihnen: Chia Rabiei. Auf einem der Videos sieht man, wie er den mit einem langen Messer bewaffneten Täter mit einer Tasche in der Hand abwehrt und sich ihm immer wieder entgegenstellt.

Augenzeuge der schrecklichen Szenen

Chia Rabiei ist Flüchtling und lebt in einer Asylbewerberunterkunft. Er ist Kurde und iranischer Staatsbürger. Zufällig kam er am Freitag am Tatort vorbei und sah, wie der 24-jährige Somalier Menschen angriff. Das Erlebte nimmt ihn auch zwei Tage danach sichtlich mit.

"Auf diesen Bänken saß ein junger Mann und der Täter hat vier bis fünf Mal mit dem Messer auf ihn eingestochen. In dem Moment wurde mir schwarz vor Augen. Ich konnte es nicht aushalten und ging zu ihm." Chia Rabiei

Am Sonntagnachmittag hat der bayerische Ministerpräsident am Tatort einen Kranz niedergelegt. Völlig unerwartet kam er auf Chia Rabiei zu, um sich persönlich bei ihm für seinen Mut zu bedanken. "Danke, dass Sie den Mut haben sich zu engagieren ohne, dass sie scheinbar verpflichtet sind", sagte Markus Söder (CSU).

Chia Rabiei stellt sich dem Angreifer entgegen

Chia Rabiei sagt, es sei selbstverständlich, dass er sich dem Angreifer entgegengestellt hat – auch wenn er damit sein eigenes Leben in Gefahr gebracht hat: "Ich hatte überhaupt keine Angst. Und wenn ich Angst hätte, dann wäre ich wie die anderen hinten gestanden oder wäre abgehauen". Chia Rabiei ist nicht abgehauen. Seit Freitag, kann er nachts nicht schlafen. Die furchtbaren Bilder der Messerattacke verfolgen ihn.

"Ich kam hierher und habe die Frau gesehen. Sie lag da so an der Seite. Drei bis vier Leute waren bei ihr, der Krankenwagen war noch nicht da. Ich habe gesehen, dass die am Hals geblutet hat und Leute haben die Stelle abgedrückt. Mir tut es leid, dass ich nicht früher gekommen bin. Wäre ich fünf oder zehn Minuten früher gekommen, wäre vielleicht diese Frau noch am Leben.", beschreibt Chia Rabiei seine Erlebnisse.

Söder möchte Tapferkeits-Medaille verleihen

Verhindern, dass drei Frauen durch das Gewaltverbrechen ihr Leben lassen mussten, konnte Chia Rabiei nicht. In Würzburg sind die Menschen noch immer tief bestürzt über das, was passiert ist. Wahrscheinlich wären aber ohne den Einsatz von Chia Rabiei und anderen mutigen Passanten noch mehr Menschen verletzt worden. Ministerpräsident Söder möchte dem Iraner nun gerne eine Tapferkeits-Medaille für seinen Mut verleihen.