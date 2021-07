Messerangriff: Behörden lehnten Betreuung des Tatverdächtigen ab

Eine psychiatrische Einrichtung hatte bereits vor ein paar Monaten angeregt, dem Tatverdächtigen des tödlichen Messerangriffs in Würzburg einen Betreuer zur Seite zu stellen. Wie das Amtsgericht Würzburg dem BR gegenüber bestätigt, ist das Verfahren aber Mitte April eingestellt worden.

"Es wurde keine Betreuung angeordnet, weil zu diesem Zeitpunkt, keine ausreichenden Anhaltspunkte für das Erfordernis einer Betreuung bestanden zumal der Betroffene nach seiner Entlassung aus der psychiatrischen Einrichtung trotz mehrfacher Versuche nicht angetroffen werden konnte", so die Stellungnahme des Amtsgerichts.

Amtsgericht: "Hinweise auf Betreuungsbedürftigkeit"

Seit Anfang des Jahres 2021 war das eines von insgesamt vier Verfahren am Würzburger Amtsgericht, das im Zusammenhang mit dem 24-jährigen Tatverdächtigen steht. Auch in einem weiteren, noch laufenden Verfahren geht es laut dem Amtsgericht um die Bestellung eines Betreuers. Die Betreuungsstelle der Stadt sei erneut damit beauftragt worden, erforderliche Sachverhaltensfeststellungen durchzuführen. "Diese Ermittlungen der Betreuungsstelle der Stadt Würzburg ergaben Hinweise auf eine bestehende Betreuungsbedürftigkeit aufgrund psychischer Auffälligkeiten", so das Amtsgericht.

Nur zwei Tage vor dem Messerangriff in der Würzburger Innenstadt sei eine Sachverständige mit der Begutachtung des Betroffenen beauftragt worden. Dieses Verfahren laufe weiter. Erst wenn das Gutachten vorliege, werde eine Entscheidung getroffen.

Tatverdächtiger vorläufig in psychiatrischer Einrichtung untergebracht

In den beiden anderen Verfahren am Amtsgericht ging es um eine vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Grund dafür war im einen der Verfahren ein Streit in der Obdachlosenunterkunft in Würzburg Anfang Januar 2021. Der Tatverdächtige soll dabei mehrere Personen mit einem Messer bedroht und beleidigt haben. "Da der Betroffene freiwillig in der psychiatrischen Einrichtung verblieb, bedurfte es keiner Entscheidung durch das Amtsgericht Würzburg", so das Amtsgericht.

Anlass für ein weiteres Verfahren war, dass der Tatverdächtige im Juni 2021 in Würzburg unvermittelt in den Wagen eines 59-Jährigen eingestiegen sein und sich auf den Beifahrersitz gesetzt haben soll. Auch in diesem Fall sei eine Entscheidung des Amtsgerichts Würzburg nicht veranlasst worden, weil der Betroffene schon nach einem Tag wieder aus der psychiatrischen Einrichtung entlassen wurde. "Nach Ansicht der Einrichtung [bestand] aus medizinischer Sicht zum damaligen Zeitpunkt kein Anlass für das Vorliegen einer von der betroffenen Person ausgehenden weiteren Fremdgefährdung", so das Amtsgericht.

Zum Artikel "Psychiatriechef: Einweisung des Messerstechers war nicht möglich"

Tödlicher Messerangriff in Würzburger Innenstadt

Der 24-jährige Tatverdächtige soll in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer wahllos Menschen angegriffen haben. Drei Frauen starben, fünf weitere Menschen wurden schwer und zwei Personen leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag festgenommen, es wurde anschließend Haftbefehl unter anderem wegen vollendeten Mordes in drei Fällen erlassen.

Der Tatverdächtige befindet sich in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zur Tat wurden an das Landeskriminalamt übergeben.