Messerangriff in Schweinfurt: 18-Jähriger schwer verletzt

Mit schweren Stichverletzungen schleppte sich ein 18-Jähriger gemeinsam mit einem Freund in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Schweinfurt. Dort musste er sofort intensivmedizinisch behandelt werden. Zuvor ist ein Streit zwischen dem 18-Jährigen und einem 20-Jährigen eskaliert. Laut Polizei hat der 20-jährige Tatverdächtige in der Schweinfurter Innenstadt mit einem Messer mehrfach auf den 18-Jährigen eingestochen.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Durch verschiedene Zeugenaussagen geriet der 20-Jährige schnell in den Fokus der Ermittler. Wenige Stunden nach dem Messerangriff konnte der Tatverdächtige von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wird der 20-Jährige am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine Untersuchungshaft entscheidet.